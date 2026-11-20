Το σύνθημα για την έναρξη των Χριστουγέννων δίνει το εντυπωσιακό έλατο, που έφτασε το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους και αναμένεται να αποτελέσει το επίκεντρο του φετινού γιορτινού στολισμού της Θεσσαλονίκης.

Με ύψος 17,5 μέτρων το επιβλητικό δέντρο είναι έτοιμο να «απλώσει» τη λάμψη του στο κέντρο της πόλης. Χιλιάδες λαμπιόνια θα φωτίσουν τα κλαδιά του, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό που θα σηματοδοτήσει την αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές.

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Το έλατο, που ξεκίνησε το ταξίδι του από τον Ταξιάρχη της Χαλκιδικής, θα φωταγωγηθεί την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 19:30, από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη και υπό τους ήχους των τραγουδιών της Άλκηστις Πρωτοψάλτη και του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Οι υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης εδώ και μέρες ξεκίνησαν το στολισμό της πόλης, με τα φωτάκια να τοποθετούνται σε δέντρα και κολώνες, όπως επίσης και στις κεντρικές οδούς και πλατείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ