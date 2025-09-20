Θεσσαλονίκη: Σύλληψη δύο νεαρών για ναρκωτικά και κλοπή δίκυκλου

Για κλοπή δίκυκλου και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών συνελήφθησαν δύο νεαροί, ηλικίας 19 και 17 ετών, στην περιοχή του Δενδροποτάμου στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο περιπολιών και ελέγχων που διενεργούνται καθημερινά από υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο νεαρούς να επιβαίνουν σε δίκυκλη μοτοσυκλέτα και σε έλεγχο που ακολούθησε διαπίστωσαν πως η μοτοσυκλέτα είχε αφαιρεθεί νωρίτερα από την περιοχή των Νέων Μαλγάρων. Από την περαιτέρω έρευνα, στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία, που περιείχε 14,3 γραμμάρια κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ επιπλέον σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γονέα του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.