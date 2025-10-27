Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, της οικογένειας Λυγγερίδη και πλήθους πολιτών, πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας τα αποκαλυπτήρια της προτομής στη μνήμη του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

Ο Γιώργος Λυγγερίδης έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας τον Δεκέμβριο του 2023, όταν χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα το βράδυ της 7ης Δεκεμβρίου, έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού.

Η προτομή του έχει τοποθετηθεί, με έγκριση του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πάρκο μεταξύ των οδών Εθνικής Αμύνης και Καμβουνίων το οποίο φέρει ήδη το όνομά του και αποτελεί δωρεά της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Τραγικές φιγούρες στη συγκινητική τελετή ήταν οι γονείς του, Αθανάσιος και Ευγενία, καθώς και η σύντροφος του αδικοχαμένου αστυνομικού, που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους. Παρόντες ήταν και οι συνάδελφοί του από τη διμοιρία που υπηρετούσε, εκείνοι που βρίσκονταν μαζί του το μοιραίο βράδυ.

Μετά τα αποκαλυπτήρια, ο πατέρας του, Αθανάσιος Λυγγερίδης, μίλησε με συγκλονιστικά λόγια για τον γιο του, ενώ δεν έκρυψε την οργή του για τους «γνωστούς-αγνώστους».

«Σήμερα βρισκόμαστε εδώ σε ένδειξη πίστης και ευγνωμοσύνης για αυτό το παλικάρι και για όλα τα παλικάρια που στέκονται εκεί έξω με κίνδυνο της ζωής τους. Ο γιος μου υπηρέτησε το Σώμα γιατί το ήθελε και ήταν περήφανος γι’ αυτό. Και τώρα είμαι ακόμη πιο περήφανος για τον ήρωα αυτής της πόλης», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, σημείωσε:

«Ήμουν περήφανος από τη μέρα που γεννήθηκε. Μέχρι και σήμερα απέδειξε τι σημαίνει αυταπάρνηση και παλικαριά.»

Ο κ. Λυγγερίδης υπογράμμισε ότι τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν τα πραγματικά πρότυπα των ηρώων και ξέσπασε για άλλη μια φορά κατά των «γνωστών-αγνώστων»:

«Αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν κινδύνους και εχθρούς που δυστυχώς δεν γνωρίζουμε. Ο στρατός έχει εχθρούς εκτός συνόρων, εμείς όμως έχουμε και μέσα. Αυτοί οι λίγοι πρέπει κάποτε να έχουν ονοματεπώνυμο. Τι θα πει γνωστοί-άγνωστοι; Δεν υπάρχει αυτό! Αν θέλουμε να παραδώσουμε μια καλύτερη κοινωνία, αυτή η κατάσταση πρέπει να τελειώσει.»

Αναφερόμενος στην έναρξη της δίκης για την εγκληματική οργάνωση στη δράση της οποίας εντάσσεται η δολοφονία του γιου του, τόνισε ότι πρόκειται για δίκη που αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και την Ελληνική Αστυνομία, αφού ο γιος του σκοτώθηκε εν ώρα καθήκοντος, «προσπαθώντας να τηρήσει τον νόμο».

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, χαρακτήρισε τον Γιώργο Λυγγερίδη «καθημερινό ήρωα της διπλανής πόρτας» και πρόσθεσε ότι το παράδειγμά του «φώτισε την Ελληνική Αστυνομία».

«Αποχαιρετώ και σκύβω με σεβασμό το κεφάλι μπροστά στον δικό μας Γιώργο Λυγγερίδη», είπε, κλείνοντας με τη λέξη «Αθάνατος».

Την κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης, αντιστράτηγος ε.α. Παναγιώτης Στάθης, ο οποίος τόνισε:

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο τραγικό για το Υπουργείο από την απώλεια ενός αστυνομικού. Είναι μια είδηση που ευχόμαστε να μην έρθει ποτέ.»

Αναφερόμενος στον εκλιπόντα, τον χαρακτήρισε «πραγματικό Έλληνα ήρωα» και πρόσθεσε:

«Η απώλειά του είναι σπαρακτική για όλους, κυρίως όμως για την οικογένειά του.»

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, υπογράμμισε ότι η προτομή του Γιώργου Λυγγερίδη «θα στέκει στην καρδιά της πόλης για να θυμίζει τι σημαίνει γενναιότητα, αυταπάρνηση και αφοσίωση».

«Η προτομή αυτή πρέπει να γίνει σύμβολο ότι οι αστυνομικοί δεν είναι αναλώσιμοι», είπε, προσθέτοντας πως «η μόνη πραγματική δικαίωση για τον Γιώργο είναι η παραδειγματική τιμωρία των ενόχων».

«Σάκη, Ευγενία, υποκλινόμαστε με σεβασμό», κατέληξε, απευθυνόμενος στους γονείς του.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, εξήγησε ότι η επιλογή του σημείου τοποθέτησης της προτομής, σε ένα πάρκο όπου συχνά σημειώνονται επεισόδια, δεν είναι τυχαία:

«Θέλαμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα σε αυτούς με τις κουκούλες που σπάνε, καίνε και δολοφονούν. Και αν η προτομή βανδαλιστεί 100 φορές, 101 θα την αποκαταστήσουμε.»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, Δημοσθένης Πάκος, αναφέρθηκε στις δραματικές στιγμές της μοιραίας βραδιάς και ζήτησε δικαίωση της μνήμης του Γιώργου Λυγγερίδη «με την τιμωρία όλων όσων ευθύνονται για τον θάνατό του».

Ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Δημήτρης Μάλλιος, έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια, συνεχάρη τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση και υπογράμμισε ότι η Ελληνική Αστυνομία «θα βρίσκεται για πάντα στο πλευρό της οικογένειας Λυγγερίδη».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του ήρωα αστυνομικού και ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων και την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή, ενώ όλοι οι παρευρισκόμενοι φώναξαν με μια φωνή:

«Αθάνατος!»