Μάνδρα: Συνελήφθησαν δυο άτομα μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της Μάνδρας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 7/7.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

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Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν -2- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση του νόμου περί όπλων καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και μαχαίρι, αντίστοιχα.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν -36- παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ κ.α. ενώ αφαιρέθηκαν -20- άδειες κυκλοφορίας και -20- άδειες ικανότητας οδήγησης.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.