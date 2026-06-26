Ομηρία στην Λάρισα: “Σήμερα κάνω εγώ το δικαστήριο, θα βάλω φωτιά και θα τα κάψω όλα” – Το παραλήρημα του 50χρονου που απειλούσε την πρώην σύζυγο του

Νέες λεπτομέρειες για την κατάσταση ομηρίας που εκτιλύχθηκε στην Λάρισα από τον 50χρονο που κρατούσε την πρώην σύζυγο του στο σπίτι υπό την απειλή τσεκουριού έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Την ώρα που εκτόξευε απειλές κατά της γυναίκας, ο 50χρονος κρατούσε στο χέρι του ένα μπιτόνι βενζίνης και ένα τσεκούρι ενώ μετέδιδε live στα social media το τρομακτικό περιστατικό. Την ίδια ώρα έδινε εντολές στη γυναίκα να μετακινείται εντός του σπιτιού και στη βεράντα.

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“Σήμερα θα κάνω εγώ το δικαστήριο, Θα βάλω φωτιά και θα τα κάψω όλα εδώ μέσα» και λίγες ημέρες νωρίτερα είπε συγκεκριμένα πως “θα έρθω και θα σας κάψω όλους”. Αυτές είναι, σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, οι απειλές που εξαπέλυσε ο πρώην σύζυγός της κατά τη διάρκεια πολύωρου περιστατικού ομηρίας

Η κινητοποίηση των Αρχών ξεκίνησε μετά από τηλεφώνημα του αδελφού της γυναίκας, ο οποίος κατήγγειλε ότι η γυναίκα κρατείται παρά τη θέλησή της. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διαπραγματευτής της ΕΛΑΣ. και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ λίγο αργότερα ο ίδιος ο δράστης επικοινώνησε με το Κέντρο Επιχειρήσεων επιβεβαιώνοντας την κατάσταση.

Ο 50χρονος συνελήφθη μετά από ώρα ενώ χρειάστηκε και η παρέμβαση διαπραγματευτή αστυνομίας. Συμφωνα με πληροφορίες σε βάρος του είχαν εκδοθεί περιοριστικά μέτρα και ο ίδιος ζητούσε να μεταβούν στο σπίτι οι δικαστικοί λειτουργοί που είχαν λάβει αυτή την απόφαση. Σήμερα ο 50χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Ομηρία στην Λάρισα: Ζητούσε από την γυναίκα να πει ότι δεν κινδύνευε

Η γυναίκα κατέθεσε ότι ο πρώην σύζυγός της την ανάγκασε να καθίσει στον καναπέ, έχοντας μπροστά της δικαστικά έγγραφα, το τσεκούρι και το δοχείο με τη βενζίνη. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, όπως ανέφερε, την κρατούσε από τον λαιμό, έχοντας στο άλλο χέρι το τσεκούρι, εξαναγκάζοντάς την να λέει στους αστυνομικούς ότι δεν κινδυνεύει.

Μάλιστα, προκάλεσε φθορές με το τσεκούρι σε εσωτερική πόρτα και στη συνέχεια την οδήγησε στο μπαλκόνι κρατώντας το ανοιχτό δοχείο με το εύφλεκτο υλικό.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΑΣ, ο άνδρας απαιτούσε να επικοινωνήσει με τους δικαστικούς λειτουργούς που είχαν εκδώσει απόφαση με την οποία του απαγορευόταν να προσεγγίζει ή να επικοινωνεί με την πρώην σύζυγό του, ενώ είχε απομακρυνθεί από την οικογενειακή εστία και είχε αποκλειστεί προσωρινά από την επικοινωνία με τα ανήλικα παιδιά τους. Η γυναίκα κατέθεσε ακόμη ότι τέσσερις ημέρες πριν από το περιστατικό είχε δεχθεί νέα τηλεφωνική απειλή από τον ίδιο, ο οποίος της είχε δηλώσει: «Θα έρθω και θα σας κάψω όλους».