Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: “Με χτυπούσε από όταν ήμουν έγκυος” – Τι είπε στην απολογία της η μητέρα για τους πρώην συντρόφους της

Από το πρωί της Παρασκευής (26/6) δόθηκε συνέχεια στην πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου.

Σήμερα απολογούνται η 27χρονη μητέρα και ο τότε σύντροφος της, 44 ετών σήμερα, για όσα τους αποδίδονται στην υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Ωστόσο, ο 44χρονος δεν βρίσκεται στα δικαστήρια του Ηρακλείου, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

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Η διαδικασία εκκίνησε με την κατάθεση καθηγητή Ψυχιατρικής, ο οποίος έχει προταθεί ως μάρτυρας από την υπεράσπιση της 27χρονης. Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, o καθηγητής ανέφερε ότι εξέτασε την πρώτη κατηγορούμενη συνολικά τρεις φορές, μετά το έγκλημα, ενώ εκείνη κρατούνταν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η 27χρονη παρουσιάζει νοητική στέρηση, η οποία δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από την εξωτερική της εικόνα. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι, όταν της ζητήθηκε να κατονομάσει τρία ευρωπαϊκά κράτη, απάντησε: «Ελλάδα, Πάτρα, Αυστραλία».

Ερωτηθείς αν η 27χρονη είχε το νοητικό εύρος ώστε να αποκρύπτει κακοποίηση, ο καθηγητής απάντησε: «Κατά τη γνώμη μου, με βάση την αξιολόγηση των στοιχείων, απολύτως όχι».

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο συνήγορος υπεράσπισης του δεύτερου κατηγορούμενου υποστήριξε ακόμη ότι η 27χρονη αντιμετώπισε προβλήματα με άλλες κρατούμενες κατά την κράτησή της στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η απολογία της 27χρονης

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την απολογία της 27χρονης μητέρας, η οποία αναφέρθηκε αρχικά στην προσωπική της ζωή πριν από τη γέννηση του παιδιού. Όπως είπε, είχε στο παρελθόν μία σχέση, έμεινε έγκυος, αλλά η κύηση δεν προχώρησε.

Κατά την ίδια πηγή, στην συνέχεια μίλησε για τη γνωριμία της με τον Δημήτρη, τον βιολογικό πατέρα του μικρού Άγγελου. Όπως ανέφερε, γνωρίστηκαν μέσω Facebook και συναντήθηκαν την ίδια ημέρα. Σύμφωνα με την ίδια, έγιναν αμέσως ζευγάρι και πήγε να μείνει στο σπίτι του.

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«Μου είπε το ίδιο βράδυ “δεν θα πας σπίτι σου, θα μείνεις εδώ σε εμένα”», ανέφερε στην απολογία της, προσθέτοντας ότι η μητέρα της αντέδρασε, καθώς την επόμενη ημέρα η 27χρονη είχε δουλειά.

Όπως είπε, εκείνη την περίοδο δεν εργαζόταν ούτε η ίδια ούτε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, την οικονομική τους στήριξη θα αναλάμβαναν η γιαγιά και η θεία του. Η οικογένειά της, όπως ανέφερε, τη ρωτούσε πώς θα τα καταφέρουν, με την ίδια να απαντά ότι θα προσπαθήσουν.

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Η 27χρονη σημείωσε ότι δεν ήθελε να διακόψει την εγκυμοσύνη, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν ήθελε να «ρίξει» το παιδί.

Στην απολογία της υποστήριξε ακόμη ότι στη συνέχεια ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου άρχισε να την κακοποιεί, ακόμη και όσο ήταν έγκυος. Όπως είπε, της μιλούσε άσχημα, τη ζήλευε και τη χτυπούσε, χωρίς όμως η ίδια να καταγγείλει τα περιστατικά στις Αρχές.

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Αναφερόμενη στον μικρό Άγγελο, υποστήριξε ότι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού τον είχε χτυπήσει επειδή, όπως είπε, το παιδί δεν τον πλησίαζε. «Το έβαλε κάτω στο πάτωμα και το χτυπούσε με χαστούκια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ίδια τον έσπρωξε και του είπε να φύγει από το παιδί.

Σύμφωνα με την 27χρονη, μετά το περιστατικό ο άνδρας χτύπησε και την ίδια.

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Η κατηγορούμενη ανέφερε ακόμη ότι ο βιολογικός πατέρας ήθελε να αναγνωρίσει το παιδί, όμως η ίδια δεν το επιθυμούσε, καθώς, όπως υποστήριξε, φοβόταν για την ασφάλεια του Άγγελου.

Για τον 44χρονο συγκατηγορούμενό της, η 27χρονη ανέφερε στην απολογία της ότι τον γνώρισε επίσης μέσω Facebook.

Όπως είπε, από την πρώτη ημέρα της γνωριμίας τους εκείνος τη ρώτησε αν ήθελε να κάνουν σχέση και η ίδια απάντησε θετικά, παρότι, όπως παραδέχθηκε, δεν τον γνώριζε καθόλου.

«Τον εμπιστεύθηκα πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά η 27χρονη, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η σχέση τους.

Στην απολογία της, η 27χρονη μητέρα αναφέρθηκε και στην περίοδο πριν φύγει από το οικογενειακό της περιβάλλον μαζί με τον μικρό Άγγελο.

Όπως είπε, στο παρελθόν είχε μία σχέση, είχε μείνει έγκυος, ωστόσο η κύηση δεν προχώρησε.

Στη συνέχεια περιέγραψε ένα περιστατικό στο σχολείο του παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, αποτέλεσε την αφορμή για να φύγει.

«Το παιδί στο σχολείο μια μέρα χτυπιόταν και έλεγε μια ακατάλληλη λέξη στην τάξη. Αυτή ήταν η αιτία για να πάρω το παιδί και να εξαφανιστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η 27χρονη υποστήριξε ότι οι γονείς της δεν γνώριζαν πως είχε φύγει, ενώ, όπως είπε, πήρε μαζί της ελάχιστα πράγματα και μόλις 3-4 ρούχα του Άγγελου.