Μεταξουργείο: Συνελήφθη 39χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 6-7-2026 στην περιοχή του Μεταξουργείου, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ./Γ.Α.Δ.Α., 39χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και απείθεια.

Κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. αναφορικά με τη δράση του 39χρονου στην παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή του Μεταξουργείου, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

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Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της 6-7-2026, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον 39χρονο στην περιοχή του Μεταξουργείου και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Στη θέα των αστυνομικών ο 39χρονος επιχείρησε να διαφύγει όμως ακινητοποιήθηκε και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -60- φαρμακευτικά δισκία και το χρηματικό ποσό των -650- ευρώ.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. στο εν λόγω διαμέρισμα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-27- κιλά και -417- γραμμ. ουσίας, η οποία χρησιμοποιείται για την παρασκευή και τη νόθευση ναρκωτικών ουσιών,

εξοπλισμός σφράγισης ναρκωτικών ουσιών,

-51,6- γραμμ. κοκαΐνης,

-2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών,

-2- μαγειρικά σκεύη και

το χρηματικό ποσό των -1.000- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.