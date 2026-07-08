Πάτρα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή μετά από τσίμπημα σφήκας

Σε μια απρόσμενη περιπέτεια εξελίχθηκε η διαδρομή ενός οδηγού μοτοσυκλέτας στην Πάτρα, το μεσημέρι της Τετάρτης (08.07), όταν ένα τσίμπημα σφήκας προκάλεσε την απώλεια ελέγχου του οχήματός του.

Ο αναβάτης κινούταν με τη μηχανή του από την περιοχή της Οβρύας με κατεύθυνση προς το κέντρο της Πάτρας.

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Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δέχθηκε τσίμπημα από σφήκα, γεγονός που, σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress, αποτέλεσε την αιτία για την αιφνίδια επιδείνωση της υγείας του.

Ενώ ο οδηγός βρισκόταν επί της οδού Ευβοίας, στο ύψος του ποταμού Γλαύκου, ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Η κατάσταση αυτή οδήγησε στην απώλεια ελέγχου του δικύκλου, το οποίο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε διερχόμενο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το τσίμπημα φαίνεται να προκάλεσε στον οδηγό πτώση της αρτηριακής πίεσης (υπόταση). Επιπλέον, από την πτώση του στο οδόστρωμα, ο αναβάτης υπέστη τραυματισμούς, μεταξύ των οποίων και εγκαύματα τριβής.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με διασώστη – δικυκλιστή να φτάνει πρώτος στο σημείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στη συνέχεια, ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.