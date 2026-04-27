Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 28χρονο Τούρκο στα πόδια και τράπηκαν σε φυγή – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Θύμα ξυλοδαρμού και πυροβολισμών έπεσε ένας άνδρας 28 χρονών, με καταγωγή από την Τουρκία, στη συμβολή οδών Κλαυδιανού με Παναγίας Φανερωμένης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη μία τα ξημερώματα της Δευτέρας 28 Απριλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 3-4 άτομα χτυπούσαν τον 28χρονο από την Τουρκία όταν από το σημείο πέρασε μια γυναίκα. Όταν τους αντιλήφθηκε άρχισε να φωνάζει για να σταματήσουν. Μετά τις φωνές της γυναίκας, ο ένας από τους δράστες έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στον πόδι τον 28χρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σφαίρα διαπέρασε τον μηρό του στο ένα πόδι, χωρίς ωστόσο να πετύχει τη μοιραία αρτηρία.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος και η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος είχε ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μελών της τουρκικής μαφίας, ιδίως καθώς η αστυνομία τοποθετεί το συμβάν στο πλαίσιο παρόμοιων περιστατικών που έχουν σημειωθεί.

Τι ισχυρίστηκε το θύμα της επίθεσης

Σύμφωνα με πληροφορείς, στα πρώτα του λόγια στις αρχές ο 28χρονος ισχυρίστηκε ότι γνωρίζει τους δράστες και ότι είχαν οικονομικές διαφορές. Ωστόσο η ΕΛΑΣ συνεχίζει να διερευνά το περιστατικό.

Ο 28χρονος είχε αιτηθεί άσυλο τον περασμένο Δεκέμβριο, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές παρά μόνο μια φορά είχε προσαχθεί στην Αλεξανδρούπολη.