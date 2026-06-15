Πανελλαδικές 2026 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας
Δείτε σε τι εξετάστηκαν οι υποψήφιοι
Με την εξέταση των τελευταίων μαθημάτων ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα Δευτέρα 15/6 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους στα ΕΠΑΛ.
Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν είναι τα εξής: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.
Δείτε τα θέματα στα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού:
Δείτε τις απαντήσεις:
Δείτε τα θέματα στους Κινητήρες Αεροσκαφών:
Δείτε τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων:
Παρόλο που τα υποχρεωτικά μαθήματα τελειώνουν σήμερα, αύριο Τρίτη 16/6 αρχίζει ο κύκλος των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα Αγγλικά.
Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25/6 με το μάθημα των Ισπανικών και αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αναλυτικότερα, μετά τα Αγγλικά ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17/6, το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά στις 19/6, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22/6, τα Γαλλικά στις 23/6, τα Ιταλικά στις 24/6 και τα Ισπανικά στις 25/6.
Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.
πηγή στην Google
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