Πανελλαδικές 2026 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας

Με την εξέταση των τελευταίων μαθημάτων ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα Δευτέρα 15/6 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους στα ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν είναι τα εξής: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

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Δείτε τα θέματα στα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού:

Δείτε τις απαντήσεις:

Δείτε τα θέματα στους Κινητήρες Αεροσκαφών:

Δείτε τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων:

Παρόλο που τα υποχρεωτικά μαθήματα τελειώνουν σήμερα, αύριο Τρίτη 16/6 αρχίζει ο κύκλος των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα Αγγλικά.

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25/6 με το μάθημα των Ισπανικών και αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Αναλυτικότερα, μετά τα Αγγλικά ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17/6, το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά στις 19/6, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22/6, τα Γαλλικά στις 23/6, τα Ιταλικά στις 24/6 και τα Ισπανικά στις 25/6.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.