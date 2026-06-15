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ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας

Δείτε σε τι εξετάστηκαν οι υποψήφιοι

Πανελλαδικές 2026 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα και οι απαντήσεις στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:37

Με την εξέταση των τελευταίων μαθημάτων ειδικότητας συνεχίστηκαν σήμερα Δευτέρα 15/6 οι Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους στα ΕΠΑΛ.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν είναι τα εξής: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών, Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.

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Δείτε τα θέματα στα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού:

them_stoix_psiksis_klim_epal_260615Λήψη

Δείτε τις απαντήσεις:

apantiseis-stoixeia-psiksis-klimatismou-epal-2026Λήψη

Δείτε τα θέματα στους Κινητήρες Αεροσκαφών:

them_kin_aeroskafwn_epal_260615Λήψη

Δείτε τα θέματα στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων:

them_stoix_sxed_ken_therm_epal_260615Λήψη

Παρόλο που τα υποχρεωτικά μαθήματα τελειώνουν σήμερα, αύριο Τρίτη 16/6 αρχίζει ο κύκλος των εξετάσεων στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τα Αγγλικά.

Οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 25/6 με το μάθημα των Ισπανικών και αφορούν τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση εισαγωγής σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

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Αναλυτικότερα, μετά τα Αγγλικά ακολουθούν το Ελεύθερο Σχέδιο στις 17/6, το Γραμμικό Σχέδιο στις 18 Ιουνίου, τα Γερμανικά στις 19/6, η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία στις 20 Ιουνίου, η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία στις 22/6, τα Γαλλικά στις 23/6, τα Ιταλικά στις 24/6 και τα Ισπανικά στις 25/6.

Υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, το DEBATER σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς παρουσιάζει έγκυρα και έγκαιρα τα θέματα και τις απαντήσεις τους.

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