Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός μοτοσικλετιστή σε τροχαίο στο Δερβένι

Τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (26/4) στο ρεύμα εισόδου προς τη Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Δερβενίου, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο.

Όπως μεταδίδει το thestival.gr, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον μοτοσικλετιστή, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Η σύγκρουση προκάλεσε έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα, με την κίνηση στο σημείο να διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις και ουρές οχημάτων να σχηματίζονται για αρκετά χιλιόμετρα.