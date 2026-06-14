Θεσσαλονίκη: Βλήμα όλμου εντοπίστηκε κοντά στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Ένα άσκαστο βλήμα όλμου βρέθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης στην ευρύτερη περιοχή του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείο Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το kranos, πανικός προκλήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών χτύπησε ένα μηχάνημα γκρέιτερ σε σιδερένιο αντικείμενο, το οποίο διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για άσκαστο βλήμα όλμου.

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Άμεσα σήμανε συναγερμός και έσπευσαν στο σημείο μέλη του Τμήματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίου Ξηράς. Η περιοχή ασφαλίστηκε και έπειτα οι πυροτεχνουργοί του στρατού ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν την εξουδετέρωση του βλήματος, χωρίς να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.

Επίσης το απόγευμα του Σαββάτου (13/06) ένας κολυμβητής εντόπισε οξειδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανώς νάρκη Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.