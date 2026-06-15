ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά στο κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων – Τεράστιες καταστροφές (Εικόνες)

Μαύρος, πυκνός καπνός σκέπασε πολλές περιοχές της Αττικής

Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά στο κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων – Τεράστιες καταστροφές (Εικόνες)
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 12:08

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 15/6 για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκίνητων στο Μενίδι.

Το κατάστημα βρίσκεται επί της λεωφόρου Ιωνίας 55 και σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά άρχισε από ΙΧ που βρισκόταν εντός αυτού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο η επιχείρηση και η αποθήκη της καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Μενίδι

Μάλιστα, από το σημείο αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός που είναι ορατός από πολλές περιοχές της Αττικής.

Η φωτιά όπως φαίνεται από το Χαλάνδρι, το Νέο Ηράκλειο και τη Μεταμόρφωση:

Μενίδι
Μενίδι
Φωτογραφία
Μενίδι

Επί τόπου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επιχείρηση στο Μενίδι έχουν σπεύσει και επιχειρούν έξι οχήματα με 18 πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ, με την ανησυχία να είναι μεγάλη, καθώς μέσα στο κατάστημα υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Η επιχείρηση της κατάσβεσης ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση για τους πυροσβέστες, καθώς το θερμικό φορτίο ήταν υψηλό.

Μενίδι
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Μενίδι
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Φωτογραφία

Επίσης, λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή της λεωφόρου Ιωνίας και της γέφυρας της Αττικής Οδού, στη συμβολή της Ορφέως με την Ιωνίας και σστη συμβολή της Κύπρου και της Μπόσδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6 ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί ολοσχερώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η METLEN υλοποιεί νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Elgin
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η METLEN υλοποιεί νέα φωτοβολταϊκά έργα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με την Elgin

Η METLEN συνεχίζει να ενισχύει τις συνεργασίες της στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς υλοποιεί για την Elgin, μία εταιρεία ανάπτυξης έργων ανανεώσιμης ενέργειας, νέα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 112,5MW. Το έργο Thorpe ισχύος 61,9MW στο Staffordshire και το φωτοβολταϊκό πάρκο Aston Flamville στο Leicestershire, ισχύος 26,2MW αποτελούν τις νεότερες προσθήκες στη συνεργασία, μετά το φωτοβολταϊκό πάρκο Maes […]