Μενίδι: Υπό έλεγχο η φωτιά στο κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων – Τεράστιες καταστροφές (Εικόνες)

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας 15/6 για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκίνητων στο Μενίδι.

Το κατάστημα βρίσκεται επί της λεωφόρου Ιωνίας 55 και σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά άρχισε από ΙΧ που βρισκόταν εντός αυτού.

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Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ωστόσο η επιχείρηση και η αποθήκη της καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Μάλιστα, από το σημείο αναδύεται πυκνός μαύρος καπνός που είναι ορατός από πολλές περιοχές της Αττικής.

Η φωτιά όπως φαίνεται από το Χαλάνδρι, το Νέο Ηράκλειο και τη Μεταμόρφωση:

Επί τόπου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επιχείρηση στο Μενίδι έχουν σπεύσει και επιχειρούν έξι οχήματα με 18 πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ, με την ανησυχία να είναι μεγάλη, καθώς μέσα στο κατάστημα υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Η επιχείρηση της κατάσβεσης ήταν μια πολύ δύσκολη υπόθεση για τους πυροσβέστες, καθώς το θερμικό φορτίο ήταν υψηλό. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Επίσης, λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη συμβολή της λεωφόρου Ιωνίας και της γέφυρας της Αττικής Οδού, στη συμβολή της Ορφέως με την Ιωνίας και σστη συμβολή της Κύπρου και της Μπόσδα.

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Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας 15/6 ξέσπασε μεγάλη φωτιά σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα αυτό να καταστραφεί ολοσχερώς.