Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπεία – Βρέθηκε στην κατοχή του drone και φωτογραφία πρώην στρατοπέδου

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές ότι ο άνδρας πετούσε τηλεχειριζόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στην περιοχή. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή.

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Στο όχημά του βρέθηκε το drone, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη, στην Καλαμαριά.

Σε βάρος του 35χρονου σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.