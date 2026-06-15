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ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε αυτοκίνητα – 13 συλλήψεις στην Αττική

Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεβε αυτοκίνητα – 13 συλλήψεις στην Αττική
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 10:20

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα 15/6 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής και στην Αθήνα για την εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος μελών κυκλώματος που έκλεβε συστηματικά αυτοκίνητα.

Για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σχηματίστηκε δικογραφία και εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, ενώ μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν περάσει χειροπέδες σε 13 άτομα.

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Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και μόλις ολοκληρωθεί θα ακολουθήσει νεότερη και λεπτομερής ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία.

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