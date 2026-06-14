ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο γυναίκες άρπαξαν κοσμήματα άνω των 3.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο (Βίντεο)

Οι δύο δράστιδες προσποιούνταν τις πελάτισσες

Θεσσαλονίκη: Δύο γυναίκες άρπαξαν κοσμήματα άνω των 3.000 ευρώ από κοσμηματοπωλείο (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Χρυσαφικά και κοσμήματα αξίας μεγαλύτερης των 3.000 ευρώ άρπαξαν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο του Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται, οι δύο γυναίκες εκμεταλλεύονται την παρουσία κόσμου στο κατάστημα και, προσποιούμενες τις πελάτισσες, αφαιρούν με ταχυδακτυλουργικές κινήσεις από τις προθήκες τα κοσμήματα χωρίς να γίνουν αντιληπτές από την υπεύθυνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια παρέμειναν στο κατάστημα ώστε να μην κινήσουν άμεσα υποψίες, ρωτώντας για διάφορα χρυσαφικά, πριν επιβιβαστούν σε όχημα και φύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ