Θεσσαλονίκη – κύκλωμα φοροδιαφυγής: “Δούλευε για 600 ευρώ γιατί δεν είχε να φάει” λέει για τον Ερρίκο Πετιλόν η αδελφή του

Η αδελφή του Ερρίκου Πετιλόν μίλησε για την εμπλοκή του στο κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη και τον ρόλο του ως «αχυράνθρωπου».

Συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε: «Από τους 1200 κρατείται ο Ερρίκος που δούλευε για 600 ευρώ» προσθέτοντας ότι το πρώην μοντέλο και ηθοποιός «δεν έχει στη ζωή του ασχοληθεί με καμία εταιρεία εμπορικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Του έλεγε το αφεντικό του ιστορίες για αγρίους και του έδινε 600 ευρώ για να φάει, γιατί δεν είχε να φάει, και έχοντας περάσει τρομερά προβλήματα υγείας, που βγήκε και στάθηκε καθαρός και όρθιος… Δεν ξέρω τι έκανε, πάντως μαύρα μεσάνυχτα είχε, δεν αισθανόταν ένοχος γιατί δεν είχε ιδέα. Τι παραμύθια έλεγε ο απατεώνας στον Ερρίκο και εκείνος κακώς δεν ασχολήθηκε… Αλλά δεν είχε καμία πείρα με εταιρείες» συνέχισε η αδελφή του Ερρίκου Πετιλόν.

Όπως ανέφερε «τη στιγμή που πληρωνόταν 600 ευρώ για να κάνε πόρτα, είχαν το ΑΦΜ του. Τα 600 ευρώ αν δεν έχεις να φας, είναι πολλά. Εν τη αγνοία του και επειδή δεν έχει πονηρευτεί για άνθρωπο».

«Αυτή θα είναι η χαριστική βολή του. Βγήκε από μια περιπέτεια που κόντεψε να πεθάνει δύο φορές, στάθηκε στα πόδια του βρήκε αυτή τη δουλειά κακήν κακώς, δεν φαντάζομαι και να του άρεσε ιδιαίτερα να κάνει πόρτα» ξέσπασε η αδελφή του Ερρίκου Πετιλόν.

Κατά την ίδια «τον είχε βάλει διαχειριστή, αποκλείεται ο Ερρίκος να ήξερε, δεν θα κοιμόταν το βράδυ. Γιατί νομίζετε ότι θα του το έλεγαν; Εδώ μιλάμε για κύκλωμα τεράστιο. Αυτός φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ανθρώπους εν αγνοία τους. 1200 τα έβαλαν με τον ανίδεο τον Ερρίκο που δεν είχε πάρει χαμπάρι».