Θεσσαλονίκη: Νεαροί παρίσταναν τους αστυνομικούς και πιάστηκαν όταν πήγαν να ελέγξουν “συνάδελφό” τους

Συνελήφθησαν, από πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, τρεις άντρες, ηλικίας 21, 21 και 19 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Εύοσμου, για τα αδικήματα της αντιποίησης αρχής και παράβασης του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες χθες (06-10-2025) στον Εύοσμο, οι ανωτέρω, επιβαίνοντας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας ενός εξ’ αυτών, το οποίο έφερε φάρο, υποδυόμενοι τους αστυνομικούς αποπειράθηκαν να ελέγξουν αστυνομικό που βρισκόταν στη λήξη της Υπηρεσίας του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν αντιλήφθηκαν την ιδιότητά του, τράπηκαν σε φυγή, πλην όμως έπειτα από άμεσες ενέργειες του αστυνομικού και με τη συνδρομή κληθέντων αστυνομικών της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ακινητοποιήθηκαν σε κοντινή περιοχή.

Εντός του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, ένας φάρος, ένα ρόπαλο και ένα μαχαίρι.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.