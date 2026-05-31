Έβρος: Έξι μετανάστες εντοπίστηκαν σε τρέιλερ μεταφοράς αλόγων (Βίντεο)

Ένα νέο, ευρηματικό αλλά και άκρως επικίνδυνο μοντέλο δράσης των κυκλωμάτων εμπορίας ανθρώπων ήρθε στο φως μετά από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Έβρο.

Σε αυτή την περίπτωση, οι διακινητές επιστράτευσαν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων για να μεταφέρουν παράνομα έξι μετανάστες από τη Σομαλία με προορισμό την Αθήνα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTNews, οι δύο Ρουμάνοι συλληφθέντες μπήκαν στην ελληνική επικράτεια οδικώς μέσω Βουλγαρίας, οδηγώντας όχημα με ρουμανικές πινακίδες που έσερνε το ειδικό ρυμουλκούμενο.

Αφού έφτασαν στην περιοχή του Έβρου, παρέλαβαν τους έξι αλλοδαπούς με σκοπό να τους οδηγήσουν στην πρωτεύουσα, όπου εκτιμάται ότι θα τους παραλάμβαναν άλλα μέλη του ίδιου δικτύου.

Προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες και να περάσουν απαρατήρητοι από τα αστυνομικά μπλόκα, οι δύο δράστες στοίβαξαν τους μετανάστες μέσα στον περιορισμένο και ασφυκτικό χώρο του τρέιλερ.

Η αντίστροφη μέτρηση για τον εντοπισμό τους ξεκίνησε γύρω στις 02:30 τα ξημερώματα, όταν συνοριοφύλακες του Τμήματος Διδυμοτείχου, που περιπολούσαν στην επαρχιακή οδό Μικρού Δερείου – Ορμενίου, έκριναν ύποπτο το συγκεκριμένο όχημα κοντά στον οικισμό Αβδέλλα και το ακινητοποίησαν για έλεγχο.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του τρέιλερ, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά στους κρυμμένους μετανάστες. Ακολούθησε η άμεση σύλληψη των έξι αλλοδαπών για παράνομη είσοδο στη χώρα, καθώς και των δύο Ρουμάνων οδηγών.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στην κατοχή του Ρουμάνου οδηγού εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 15 πλαστά χαρτονομίσματα των 50 ευρώ.

Η «στρατολόγηση» μέσω TikTok και τα κέρδη του κυκλώματος

Οι αρχές ασφαλείας παρατηρούν το τελευταίο διάστημα μια κατακόρυφη αύξηση της εμπλοκής Ρουμάνων υπηκόων στα κυκλώματα διακίνησης που δρουν στα ελληνοτουρκικά σύνορα.

Όπως αποκαλύπτεται, οι «εγκέφαλοι» των δικτύων αυτών χρησιμοποιούν δημοφιλείς πλατφόρμες όπως το TikTok για να εντοπίσουν και να στρατολογήσουν πρόθυμους οδηγούς. Η αμοιβή που τους υπόσχονται αγγίζει τα 1.000 ευρώ ανά δρομολόγιο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα.

Η προανάκριση και οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των υπόλοιπων μελών και των ασιατικών ή ευρωπαϊκών παρακλαδιών του συγκεκριμένου κυκλώματος.