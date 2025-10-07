Θεσσαλονίκη: 42χρονη κατείχε ναρκωτικά για λογαριασμό έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες χθες, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 42χρονη, κατηγορούμενη για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι η 42χρονη κατείχε ναρκωτικές ουσίες για λογαριασμού έτερου ατόμου, έγκλειστου σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, ο οποίος είχε συλληφθεί την 24-09-2025 στην ίδια περιοχή για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν την 42χρονη, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία της, καθώς και σε σωματικές έρευνες, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- κιλό και -471- γραμμάρια κοκαΐνης,

-784- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA),

-956- γραμμάρια κάνναβης τύπου «σοκολάτα»,

-410- γραμμάρια κάνναβης τύπου «skunk» και

και κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.