Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Εσπευσμένα στο «424» μετά από λιποθυμικό επεισόδιο – Καθαρές οι εξετάσεις του

Έντονη ανησυχία και αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής (31.05) στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην περιοχή της Αρετσούς στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην πόλη από το Σάββατο, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του μπροστά στα μάτια των έκπληκτων πιστών και των συλλειτουργούντων ιερέων.

Στο σημείο κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον Προκαθήμενο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος διακομίστηκε εσπευσμένα στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως Θεσσαλονίκης, προκειμένου να υποβληθεί σε πλήρη και εξονυχιστικό ιατρικό έλεγχο για τα αίτια του λιποθυμικού επεισοδίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ήταν καθαρές και αργά το μεσημέρι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.