ΕΛ.Α.Σ.: Χειλάκης, Παππά, Νέγκα ανάμεσα στους 28 καλλιτέχνες που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα Τσίπρα
Αναλυτική λίστα με τα 28 ονόματα από τον χώρο του πολιτισμού
Με γοργούς ρυθμούς συγκεντρώνει υποστηρικτές η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ.), ο νέος πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα.
Μετά την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο την περασμένη Τετάρτη (27 Μαΐου), χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη συνυπογράψει το κείμενο αρχών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ηχηρές στηρίξεις από τον καλλιτεχνικό κόσμο.
Το κείμενο της διακήρυξης, το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά σε κεντρική εκδήλωση στο Θησείο, είναι πλέον προσβάσιμο στην ψηφιακή πλατφόρμα myelas.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να το υπογράψουν ηλεκτρονικά και να εγγραφούν ως μέλη του κόμματος.
Η ιδρυτική πράξη συνοδεύτηκε από τις πρώτες 301 υπογραφές προσωπικοτήτων από ένα ευρύ κοινωνικό και επαγγελματικό φάσμα, με έντονη ωστόσο την εκπροσώπηση των τεχνών, των γραμμάτων και του θεάτρου.
Στη λίστα των πρώτων υποστηρικτών ξεχωρίζουν άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και τον χώρο των γραμμάτων.
Από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης
- Αιμίλιος Χειλάκης,
- Μαριάννα Τουμασάτου,
- Ιωάννα Παππά,
- Μάριος Αθανασίου,
- Φαίη Κοκκινοπούλου,
- Νίκος Πουρσανίδης,
- Γιάννης Δρακόπουλος,
- Χάρης Μαυρουδής,
- Ειρήνη Καζάκου,
- Μαρία Κατσουλίδη,
- ο ιδρυτής του Θεάτρου «ΣΤΟΑ», Θανάσης Παπαγεωργίου.
Από τον χώρο της μουσικής
- Γιώτα Νέγκα
- Κώστας Θωμαΐδης
- Ισιδώρα Σιδέρη Ζουγανέλη
- Μίλτος Λογιάδης
Δείτε αναλυτικά τα 28 ονόματα:
- Αρβανίτης Γιώργος – Φωτογράφος, κινηματογραφιστής
- Αθανασίου Μάριος – Ηθοποιός
- Αρσένη Αθηνά – Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτις και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο.
- Βαφέας Βασίλης – Σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής
- Βούλγαρης Κώστας – Λογοτέχνης
- Γαϊτάνος Γεώργιος – Εικαστικός
- Δρακόπουλος Γιάννης – Ηθοποιός
- Δραμουντάνης Βασίλης – Διευθυντής Παραγωγής Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ
- Θωμαΐδης Κώστας – Τραγουδιστής, ραδιοφωνικός παραγωγός
- Καζάκου Ειρήνη – Ηθοποιός
- Κανάκη Ελένη – Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των Εκδόσεων Κανάκη
- Κατσουλίδη Μαρία – Ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής
- Κοκκινοπούλου Φαίη – Ηθοποιός
- Κορνήλιος Νίκος – Σκηνοθέτης, μουσικός
- Λογιάδης Μίλτος – Μαέστρος, καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο
- Μανωλιουδάκη Ευγενία – Εικαστικός
- Μαυρουδής Χάρης – Ηθοποιός
- Μιχαλόπουλος Σπύρος – Σκηνοθέτης
- Μουμουλίδης Θέμης – Σκηνοθέτης
- Μουτζούρογλου Νίκη – Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής
- Μωραΐτης Κωνσταντίνος – Ηθοποιός/σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του
- Νέγκα Γιώτα – Τραγουδίστρια
- Παπαγεωργίου Θανάσης – Ηθοποιός, ιδρυτής του Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου
- Παππά Ιωάννα – Ηθοποιός
- Πουρσανίδης Νικόλαος – Ηθοποιός
- Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα – Ηθοποιός
- Τουμασάτου Μαριάννα – Ηθοποιός
- Χειλάκης Αιμίλιος – Ηθοποιός
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις