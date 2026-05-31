ΕΛ.Α.Σ.: Χειλάκης, Παππά, Νέγκα ανάμεσα στους 28 καλλιτέχνες που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα Τσίπρα

Με γοργούς ρυθμούς συγκεντρώνει υποστηρικτές η «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» (ΕΛ.Α.Σ.), ο νέος πολιτικός φορέας υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα.

Μετά την επίσημη κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο την περασμένη Τετάρτη (27 Μαΐου), χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη συνυπογράψει το κείμενο αρχών, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις ηχηρές στηρίξεις από τον καλλιτεχνικό κόσμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κείμενο της διακήρυξης, το οποίο παρουσιάστηκε αρχικά σε κεντρική εκδήλωση στο Θησείο, είναι πλέον προσβάσιμο στην ψηφιακή πλατφόρμα myelas.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να το υπογράψουν ηλεκτρονικά και να εγγραφούν ως μέλη του κόμματος.

Η ιδρυτική πράξη συνοδεύτηκε από τις πρώτες 301 υπογραφές προσωπικοτήτων από ένα ευρύ κοινωνικό και επαγγελματικό φάσμα, με έντονη ωστόσο την εκπροσώπηση των τεχνών, των γραμμάτων και του θεάτρου.

Στη λίστα των πρώτων υποστηρικτών ξεχωρίζουν άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο και τον χώρο των γραμμάτων.

Από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης

Αιμίλιος Χειλάκης,

Μαριάννα Τουμασάτου,

Ιωάννα Παππά,

Μάριος Αθανασίου,

Φαίη Κοκκινοπούλου,

Νίκος Πουρσανίδης,

Γιάννης Δρακόπουλος,

Χάρης Μαυρουδής,

Ειρήνη Καζάκου,

Μαρία Κατσουλίδη,

ο ιδρυτής του Θεάτρου «ΣΤΟΑ», Θανάσης Παπαγεωργίου.

Από τον χώρο της μουσικής

Γιώτα Νέγκα

Κώστας Θωμαΐδης

Ισιδώρα Σιδέρη Ζουγανέλη

Μίλτος Λογιάδης

Δείτε αναλυτικά τα 28 ονόματα: