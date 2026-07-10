Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο δυστύχημα με τον θάνατο της 15χρονης παίκτριας του ΠΑΟΚ

Θέση για το τροχαίο που έχασε τη ζωή της η 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ στην Θεσσαλονίκη πήρε η ΕΛΑΣ με ανακοίνωση της.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο θάνατος της ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου προήλθε από σύγκρουση με απορριματοφόρο όχημα.

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Αναλυτικά:

Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 11:10, στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος του κόμβου Νεάπολης, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς ανατολικά, δίκυκλο που οδηγούσε 56χρονος ημεδαπός συγκρούστηκε με Δ.Χ. απορριμματοφόρο όχημα με οδηγό 48χρονο άντρα.

Συνέπεια του τροχαίου ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός ανήλικης επιβάτιδας του δικύκλου και ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού του.

Ο οδηγός του απορριμματοφόρου, αρχικά, αποχώρησε από τον τόπο του συμβάντος και στη συνέχεια μετέβη στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, αστυνομικοί της οποίας διενεργούν προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος.