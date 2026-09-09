Προφυλακίστηκε ο 33χρονος influencer για μαστροπεία και εμπορία ανηλίκων – Τι υποστήριξε στην απολογία του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του, ο 33χρονος πρωταγωνιστής ερωτικών ταινιών και influencer, ο οποίος κατηγορείται για σειρά σοβαρών αδικημάτων σε βάρος ανηλίκων.

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα αποφασίστηκε η προφυλάκισή του, ενώ ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται για μαστροπεία και εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Κατά την απολογία του, ο 33χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα δύο 16χρονα κορίτσια τού είχαν συστηθεί ως ενήλικες και ότι δεν γνώριζε την πραγματική ηλικία τους.

Οι υπερασπιστικοί ισχυρισμοί του δεν απέτρεψαν την απόφαση για την προσωρινή κράτησή του, καθώς η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Σε βάρος του 33χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπορία ανθρώπων σε βάρος ανηλίκων, αρπαγή ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκων μέσω πληροφοριακών συστημάτων, μαστροπεία, βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από τις Αρχές, κατηγορείται ότι είχε στρατολογήσει δύο ανήλικα κορίτσια και προγραμμάτιζε συναντήσεις τους με πελάτες με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους και την αποκόμιση χρηματικού οφέλους.

Η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί μετά τη σύλληψη του 33χρονου πρωταγωνιστή ερωτικών ταινιών για μαστροπεία, έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων.

Οι κατηγορίες δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής. Ο κατηγορούμενος τεκμαίρεται αθώος μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.