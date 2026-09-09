Τανάγρα: Αύριο οι κηδείες των δύο πιλότων του Phantom – Πού και πότε θα πουν το τελευταίο «αντίο»

Το τελευταίο «αντίο» θα πουν αύριο, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους κατά τη συντριβή του F-4E Phantom II στην Τανάγρα.

Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσιας, 40 ετών, και ο σμηναγός Δημήτριος Πέτρου, 37 ετών, σκοτώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου, όταν το μαχητικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν κατέπεσε κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week 2026.

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Οι δύο αξιωματικοί υπηρετούσαν στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης, ενώ τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας εξακολουθούν να διερευνώνται από την αρμόδια επιτροπή της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στις 10:00 η κηδεία του Ιωάννη Μπλέσια στον Πύργο

Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10:00 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στον Πύργο Ηλείας.

Συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της περιοχής και στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αναμένεται να συγκεντρωθούν για να αποχαιρετήσουν τον 40χρονο αξιωματικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν επισμηναγός Ιπτάμενος και αποτελούσε το ένα από τα δύο μέλη του πληρώματος του μοιραίου Phantom.

Στις 16:30 η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου στα Ιωάννινα

Λίγες ώρες αργότερα, στις 16:30 το απόγευμα, θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Ο 37χρονος αξιωματικός υπηρετούσε επίσης στην 338 Μοίρα της 117 Πτέρυγας Μάχης και ήταν το δεύτερο μέλος του πληρώματος του F-4E Phantom II.

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Οι δύο πιλότοι αναγνωρίστηκαν επισήμως από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία και τις φωτογραφίες τους λίγες ώρες μετά την τραγωδία.

Η μοιραία πτήση στην Τανάγρα

Το αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 14:55 του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, το Phantom της 338 Μοίρας και της 117 Πτέρυγας Μάχης κατέπεσε σε απόσταση τριών ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της 114 Πτέρυγας Μάχης.

Το δυστύχημα συνέβη μπροστά σε θεατές της αεροπορικής επίδειξης. Βίντεο κατέγραψε τη μοιραία πορεία του μαχητικού, το οποίο φάνηκε να χάνει ύψος κατά την έξοδό του από ελιγμό, πριν προσκρούσει στο έδαφος.

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Ακολούθησαν ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά, ενώ οι εκδηλώσεις του Athens Flying Week διακόπηκαν αμέσως.

Η μαρτυρία στο DEBATER για τις τελευταίες στιγμές

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο DEBATER περιέγραψε ότι το Phantom πέρασε πάνω από το σπίτι του και, ενώ πραγματοποιούσε κλειστή καθοδική στροφή, φάνηκε να βγάζει φωτιά από το πίσω μέρος του.

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Όπως ανέφερε, είδε το αεροσκάφος να βγάζει μεγάλη φλόγα κοντά στους κινητήρες, περίπου πέντε δευτερόλεπτα προτού αντικρίσει τον καπνό από τη συντριβή.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτυπώνει την εικόνα των τελευταίων δευτερολέπτων της πτήσης, χωρίς να μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα για την αιτία του δυστυχήματος.

Το DEBATER είχε δημοσιεύσει και βίντεο από την τελευταία πρόβα του Phantom, η οποία είχε πραγματοποιηθεί μία ημέρα πριν από τη μοιραία αεροπορική επίδειξη.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τα αίτια της συντριβής

Στο σημείο της πτώσης μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο πραγματοποίησε αυτοψία και ξεκίνησε τη συλλογή των συντριμμιών και των διαθέσιμων στοιχείων.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται το οπτικοακουστικό υλικό, οι καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και όλα τα τεχνικά δεδομένα του αεροσκάφους.

Τα ακριβή αίτια της συντριβής παραμένουν άγνωστα και θα προσδιοριστούν μέσα από την επίσημη έρευνα της αρμόδιας επιτροπής.

Η μεγάλη κινητοποίηση μετά την πτώση

Από τη συντριβή του μαχητικού προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή, για την αντιμετώπιση της οποίας πραγματοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 115 πυροσβέστες, 36 οχήματα, εννέα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Η πυρκαγιά οριοθετήθηκε έπειτα από τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ στη συνέχεια αποκαταστάθηκε και η κυκλοφορία των οχημάτων.

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις για την απώλεια των δύο αξιωματικών.