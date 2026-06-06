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Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη στο Ωραιόκαστρο

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη στο Ωραιόκαστρο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Χρήστος Παπαδόπουλος

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, 6 Ιουνίου στη Θεσσαλονίκη, με θύμα μια 24χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από λεωφορείο.

Το τροχαίο έγινε στις 06:30 το πρωί, στην οδό Κομνηνών 73, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Θεσσαλονίκη, όταν λεωφορείο χτύπησε την 24χρονη που διέσχιζε τον δρόμο. Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας για την παράσυρση.

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Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο, παρέλαβε την νεαρή και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Τροχαίας.

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