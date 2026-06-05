Κρήτη: Βαρύ πρόστιμο 7.200 ευρώ σε 28χρονο για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη τροχαίου
Ο άνδρας διαπιστώθηκε ότι στερείται άδεια οδήγησης
Βαρύ διοικητικό πρόστιμο, που φτάνει συνολικά τα 7.200 ευρώ, επιβλήθηκε σε έναν 28χρονο από την Ελούντα Κρήτης, ο οποίος εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές το πρωί της Παρασκευής (05/06), μετά από σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Όπως αναφέρει το fonien.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (04/06) στο κέντρο της Ελούντας, όταν ο νεαρός οδηγός φέρεται να οδηγούσε με επικίνδυνο τρόπο, προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδεχομένως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, προκάλεσε ζημιές σε αρκετά οχήματα και ενεπλάκη σε τροχαίο, από το οποίο απομακρύνθηκε χωρίς να παραμείνει στο σημείο, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Από τον έλεγχο των αρχών διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν ανασφάλιστο, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας είχαν ήδη αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης παράβασης. Επιπλέον, προέκυψε ότι ο 28χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου, ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Το όχημα απομακρύνθηκε από γερανό της τροχαίας και ακινητοποιήθηκε.
πηγή στην Google
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