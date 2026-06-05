Κρήτη: Βαρύ πρόστιμο 7.200 ευρώ σε 28χρονο για επικίνδυνη οδήγηση και εγκατάλειψη τροχαίου

Βαρύ διοικητικό πρόστιμο, που φτάνει συνολικά τα 7.200 ευρώ, επιβλήθηκε σε έναν 28χρονο από την Ελούντα Κρήτης, ο οποίος εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές το πρωί της Παρασκευής (05/06), μετά από σειρά σοβαρών παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει το fonien.gr, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (04/06) στο κέντρο της Ελούντας, όταν ο νεαρός οδηγός φέρεται να οδηγούσε με επικίνδυνο τρόπο, προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα οχήματα, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι ενδεχομένως βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Κατά την ανεξέλεγκτη πορεία του, προκάλεσε ζημιές σε αρκετά οχήματα και ενεπλάκη σε τροχαίο, από το οποίο απομακρύνθηκε χωρίς να παραμείνει στο σημείο, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Από τον έλεγχο των αρχών διαπιστώθηκε ότι το όχημα ήταν ανασφάλιστο, ενώ οι πινακίδες κυκλοφορίας είχαν ήδη αφαιρεθεί λόγω προηγούμενης παράβασης. Επιπλέον, προέκυψε ότι ο 28χρονος δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου, ενώ του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Το όχημα απομακρύνθηκε από γερανό της τροχαίας και ακινητοποιήθηκε.