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ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Απάτη «αλά Καμπούρη» ερευνά η ΔΑΟΕ – Στα 100 εκατ. ευρώ η φερόμενη ζημιά

Νέες πληροφορίες για την επιχείρηση της ΔΑΟΕ στην υπόθεση «Χωριάτικο». Η φερόμενη ζημιά υπολογίζεται στα 100 εκατ. ευρώ, κυρίως σε βάρος του ΕΦΚΑ, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε περισσότερες από 50 συλλήψεις.

«Χωριάτικο»: Απάτη «αλά Καμπούρη» ερευνά η ΔΑΟΕ – Στα 100 εκατ. ευρώ η φερόμενη ζημιά
Η νέα έρευνα της ΔΑΟΕ επαναφέρει στο προσκήνιο το δικαστικό ιστορικό του Άγγελου Γιαννακόπουλου.
DEBATER NEWSROOM

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση που συνδέεται με την αλυσίδα αρτοποιείων «Χωριάτικο» και τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο, καθώς, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του DEBATER, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) διερευνά φερόμενη απάτη με εκτιμώμενη ζημιά που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρίως σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Η υπόθεση παρουσιάζει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ομοιότητες με την πρόσφατη έρευνα για το φερόμενο κύκλωμα απάτης σε βάρος του ασφαλιστικού φορέα, στην οποία κατηγορούμενος είναι ο Φίλιππος Καμπούρης.

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Πρόκειται, ωστόσο, για δύο διαφορετικές υποθέσεις, χωρίς να έχει προκύψει από τα διαθέσιμα στοιχεία σύνδεση των εμπλεκομένων ή κοινή εγκληματική δραστηριότητα.

Αρχικός στόχος της ΔΑΟΕ περισσότερες από 50 συλλήψεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κλίμακα της αστυνομικής επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER, ο αρχικός επιχειρησιακός σχεδιασμός της ΔΑΟΕ προέβλεπε περισσότερες από 50 συλλήψεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, ο ακριβής αριθμός των συλληφθέντων παραμένει άγνωστος.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο αρχικός στόχος της επιχείρησης δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί.

Η πλήρης έκταση της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνιστεί μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων Αρχών.

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Η φερόμενη ζημιά των 100 εκατομμυρίων ευρώ

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η εκτιμώμενη οικονομική ζημιά, η οποία, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, ανέρχεται σε περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.

Το μεγαλύτερο μέρος της φέρεται να αφορά τον ΕΦΚΑ, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο ασφαλιστικό σκέλος της υπόθεσης.

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Προς το παρόν δεν έχει δημοσιοποιηθεί αναλυτική κατανομή του ποσού ούτε έχει αποσαφηνιστεί ποιο μέρος του αφορά ασφαλιστικές εισφορές και ποιο τυχόν άλλες οικονομικές υποχρεώσεις.

Το ποσό αποτελεί πληροφορία για το αντικείμενο της έρευνας και όχι τελεσίδικα βεβαιωμένη ζημιά.

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Γιατί η υπόθεση θυμίζει το κύκλωμα Καμπούρη

Η νέα έρευνα παρουσιάζει ομοιότητες ως προς το αντικείμενό της με την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, που απασχόλησε πρόσφατα τις διωκτικές και δικαστικές Αρχές.

Στην υπόθεση εκείνη, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε εντοπιστεί δίκτυο εταιρειών που φέρονταν να χρησιμοποιούνται για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

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Σημαντικό ρόλο στην έρευνα είχαν οι φερόμενες εικονικές εταιρείες, η χρήση παρένθετων προσώπων και η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Διαβάστε σχετικά: Φίλιππος Καμπούρης – Πώς φέρεται να δρούσε το κύκλωμα των 29 εταιρειών.

Στην περίπτωση του «Χωριάτικου», η αναφορά σε απάτη «αλά Καμπούρη» αφορά τη φερόμενη ομοιότητα του οικονομικού αντικειμένου της έρευνας και όχι επιβεβαιωμένη ταύτιση του τρόπου δράσης.

Δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν οι Αρχές έχουν εντοπίσει αντίστοιχο μηχανισμό εταιρειών ή παρένθετων προσώπων.

Η σύλληψη Γιαννακόπουλου και το παρελθόν της υπόθεσης

Η νέα επιχείρηση της ΔΑΟΕ έρχεται να προστεθεί στις δικαστικές περιπέτειες που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τον επιχειρηματία Άγγελο Γιαννακόπουλο.

Το DEBATER έχει παρουσιάσει αναλυτικά το χρονικό των προηγούμενων υποθέσεων, τις κατηγορίες περί trafficking και τις διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες.

Παράλληλα, έχει καταγράψει τις πρώτες πληροφορίες για τη νέα επιχείρηση της ΔΑΟΕ και τη σύλληψη του επιχειρηματία και λογιστή.

Οι παλαιότερες υποθέσεις δεν πρέπει να συγχέονται με τη σημερινή έρευνα για την καταγγελλόμενη οικονομική απάτη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ αναμένονται περισσότερα στοιχεία για τον αριθμό των εμπλεκομένων, το ύψος της φερόμενης ζημιάς και τις συγκεκριμένες πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορουμένους.

Για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

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