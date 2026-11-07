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ΕΛΛΑΔΑ

Αιγιαλεία: Παρίστανε τον λογιστή και εξαπάτησε ηλικιωμένη – Της άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Ο δράστης έπεισε τη γυναίκα ότι έπρεπε να καταγραφούν και να φωτογραφηθούν τα κοσμήματά της. Δύο άτομα με μοτοσικλέτα παρέλαβαν την τσάντα που είχε αφήσει έξω από το σπίτι της.

Αιγιαλεία: Παρίστανε τον λογιστή και εξαπάτησε ηλικιωμένη – Της άρπαξαν κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
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Μια τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στην Αιγιαλεία, με λεία κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ, εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και προσποιήθηκε ότι ήταν λογιστής.

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Με το πρόσχημα της καταγραφής και φωτογράφισης των χρημάτων και των κοσμημάτων που είχε στο σπίτι της, κατάφερε να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του.

Αιγιαλεία: Πώς έστησαν την απάτη με τον δήθεν λογιστή

Ο άγνωστος δράστης ζήτησε από τη γυναίκα να συγκεντρώσει τα κοσμήματα και τα χρήματα που διέθετε στην κατοικία της, ισχυριζόμενος ότι έπρεπε να γίνει καταγραφή και φωτογράφισή τους.

Η ηλικιωμένη πίστεψε όσα της είπε και συγκέντρωσε κοσμήματα συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, ακολουθώντας τις τηλεφωνικές οδηγίες, τα τοποθέτησε μέσα σε τσάντα, την οποία άφησε έξω από την κατοικία της.

Στο σημείο έφτασε με μοτοσικλέτα ο άνδρας που κατηγορείται για την υπόθεση, έχοντας ως συνεπιβάτη ακόμη έναν άνδρα, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά.

Οι δύο άνδρες αφαίρεσαν την τσάντα με τα κοσμήματα και απομακρύνθηκαν.

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Εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Αιγιαλείας εντόπισαν τη μοτοσικλέτα σταθμευμένη σε περιοχή της Αιγιαλείας.

Το δίκυκλο κατασχέθηκε, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε χρησιμοποιηθεί ως μέσο μετακίνησης για την τέλεση της απάτης.

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Η υπόθεση εξιχνιάστηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του κατηγορούμενου άνδρα.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, στην Παράλληλη Έδρα Αιγίου.

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Στην αστυνομική ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται εάν έχουν εντοπιστεί ο άνδρας που πραγματοποίησε το τηλεφώνημα και ο δεύτερος επιβάτης της μοτοσικλέτας, ούτε εάν έχουν ανακτηθεί τα κοσμήματα.

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