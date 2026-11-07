Μίνα Καραμήτρου για Μαράια Κάρεϊ: «Σιγά την προσωπικότητα! Εγώ στολίζω δέντρο μετά τις 17 Νοέμβρη»

Μια απολαυστική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου (7/11) στον αέρα του ΣΚΑΪ, όταν η Μίνα Καραμήτρου σχολίασε με τον δικό της τρόπο την καθιερωμένη έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου από τη Μαράια Κάρεϊ.

Η δημοσιογράφος και ο συμπαρουσιαστής της, Γιώργος Γρηγοριάδης, ξεκίνησαν την εκπομπή τους με αφορμή το εορταστικό βίντεο της Αμερικανίδας σταρ, η οποία κάθε χρόνο δίνει το σύνθημα για την αντίστροφη μέτρηση προς τα Χριστούγεννα.

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Η Μίνα Καραμήτρου, ωστόσο, είχε διαφορετική άποψη για το πότε πρέπει να ξεκινά η εορταστική περίοδος, προκαλώντας χαμόγελα με τις ατάκες της.

Μίνα Καραμήτρου: «Για μένα τα Χριστούγεννα ξεκινούν όταν στολίζω το δέντρο»

Όταν η συζήτηση στράφηκε στη Μαράια Κάρεϊ και το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο βίντεό της, η δημοσιογράφος αναρωτήθηκε:

«Επειδή εμφανίστηκε η Μαράια Κάρεϊ δηλαδή έγινε η επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων;»

Στη συνέχεια εξήγησε πότε ξεκινά η γιορτινή περίοδος για την ίδια:

«Για μένα επίσημη έναρξη των Χριστουγέννων είναι όταν στολίζω το δέντρο στο σπίτι μου. Θα το στολίσω μετά τη 17 Νοέμβρη. Στο σπίτι μου μετά τις 17 Νοέμβρη το στολίζουμε».

Ο Γιώργος Γρηγοριάδης επιχείρησε να υπερασπιστεί την επιλογή της μουσικής, λέγοντάς της:

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«Μίνα, ήρθε η Μαράια».

«Σιγά την προσωπικότητα! Γιατί ξεκινάμε πάντα με τα ξενόφερτα;»

Η απάντηση της Μίνας Καραμήτρου ήταν άμεση και χιουμοριστική:

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«Σιγά την προσωπικότητα! Γιατί ξεκινάμε την εκπομπή πάντα με τα ξενόφερτα; Γιατί δεν ξεκινάμε με ένα ωραίο λαϊκό, δημοτικό; Με έναν Βασίλη Παπακωνσταντίνου να γουστάρουμε;»

Η ατάκα της δημοσιογράφου έδωσε έναν διαφορετικό τόνο στην έναρξη της πρωινής εκπομπής, με τη συζήτηση να περιστρέφεται γύρω από τη χριστουγεννιάτικη παράδοση και τις μουσικές επιλογές.

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Η Μαράια Κάρεϊ έδωσε και φέτος το σύνθημα για τα Χριστούγεννα

Η Μαράια Κάρεϊ διατηρεί τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερα δημοφιλή παράδοση: μόλις ολοκληρώνεται το Halloween, δημοσιεύει ένα εορταστικό βίντεο με το οποίο ανακοινώνει ανεπίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου.

Το φετινό βίντεο κυκλοφόρησε την 1η Νοεμβρίου, με την τραγουδίστρια να εμφανίζεται αρχικά σε ένα διαφορετικό, punk rock σκηνικό, προτού μεταμορφωθεί στη γνώριμη χριστουγεννιάτικη εκδοχή της.

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Η αλλαγή συνοδεύεται από το χαρακτηριστικό «It’s time» και τη μεγάλη επιτυχία της, «All I Want for Christmas Is You», που έχει συνδεθεί με τις γιορτές.

Για τη Μίνα Καραμήτρου, πάντως, το χριστουγεννιάτικο κλίμα θα αρχίσει λίγο αργότερα, όταν στολίσει το δέντρο στο σπίτι της, μετά τις 17 Νοεμβρίου.