Δυτική Αττική: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαζαν κοσμήματα – Λεία άνω των 565.000 ευρώ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες και κλοπές παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Δυτική Αττική.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν έξι άτομα, ενώ εξιχνιάστηκαν συνολικά 24 περιπτώσεις απάτης και κλοπής, τετελεσμένες και σε απόπειρα. Το παράνομο περιουσιακό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 565.000 ευρώ.

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Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (5/11), με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν το τηλεφωνικό κέντρο από το οποίο πραγματοποιούνταν οι κλήσεις προς τα υποψήφια θύματα.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τους «μαϊμού» υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026, με τα μέλη της να έχουν διακριτούς ρόλους.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, υπήρχαν πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «διευθυντές», τηλεφωνητές, εισπράκτορες και υπεύθυνοι φύλαξης των κλοπιμαίων.

Τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, επιλέγοντας τυχαία αριθμούς από έντυπους τηλεφωνικούς καταλόγους και σχετικές ιστοσελίδες.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και υποστήριζαν ότι είχε εντοπιστεί διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνική βλάβη στο δίκτυο.

Με αυτό το πρόσχημα έπειθαν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, μέσα ή έξω από τα σπίτια τους.

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Στη συνέχεια, άλλα μέλη της οργάνωσης πήγαιναν στις κατοικίες και αφαιρούσαν τα τιμαλφή.

Είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο – Πέντε συλλήψεις μέσα στο οίκημα

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή ειδικών επιχειρησιακών ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

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Οι αστυνομικοί εντόπισαν το τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης σε οίκημα στη Δυτική Αττική.

Μέσα στον χώρο συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ ένα ακόμη εντοπίστηκε και συνελήφθη σε διαφορετικό χώρο του ίδιου οικήματος, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία.

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Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της οργάνωσης άλλαζαν συχνά τόσο τους χώρους εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου όσο και τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαν, προκειμένου να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Χρυσές λίρες, δεκάδες ρολόγια και εκατοντάδες κοσμήματα στα χέρια της ΕΛΑΣ

Κατά τις έρευνες στους χώρους που χρησιμοποιούσε η οργάνωση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

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28 χρυσές λίρες

60 βραχιόλια

118 τεμάχια σκουλαρίκια

63 ρολόγια

29 δαχτυλίδια

47 αλυσίδες

4 σταυρούς

4.100 ευρώ σε μετρητά

12 κινητά τηλέφωνα

Μία κυνηγετική καραμπίνα

Εννέα αποκολλημένα φύλλα έντυπου τηλεφωνικού καταλόγου, με στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις πολιτών

Χειρόγραφες σημειώσεις

Τα φύλλα των τηλεφωνικών καταλόγων αποτελούν χαρακτηριστικό εύρημα, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, από τέτοιες πηγές αντλούσαν τα στοιχεία των πολιτών που καλούσαν.

Στον εισαγγελέα οι έξι συλληφθέντες

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η αστυνομική έρευνα οδήγησε στην εξιχνίαση 24 περιπτώσεων απάτης και κλοπής, συμπεριλαμβανομένων και αποπειρών.

Οι Αρχές αποδίδουν στην οργάνωση παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 565.000 ευρώ.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη μέθοδο εξαπάτησης πολιτών με το πρόσχημα τεχνικών βλαβών στο ηλεκτρικό δίκτυο, με δράστες που εμφανίζονται ψευδώς ως εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ.