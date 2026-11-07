Αγγελική Νικολούλη: Καταγγέλλει απειλές μετά την έρευνα στις Σέρρες – «Δεν θα μας φιμώσει κανείς»

Σε μια έντονη τοποθέτηση προχώρησε η Αγγελική Νικολούλη κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» στο MEGA, το βράδυ της Παρασκευής (6/11), καταγγέλλοντας ότι η δημοσιογραφική της ομάδα έχει δεχθεί απειλές τις τελευταίες ημέρες.

Η γνωστή δημοσιογράφος συνέδεσε τις αναφορές της με την έρευνα που πραγματοποίησε η εκπομπή στις Σέρρες, σχετικά με την υπόθεση δολοφονίας του 67χρονου Γιώργου Χατζίδη, υπογραμμίζοντας ότι τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που έχουν συγκεντρωθεί θα παρουσιαστούν ανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που προκαλούν.

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Η παρέμβασή της έγινε λίγο πριν από τη συνέχεια της εκπομπής, η οποία ασχολήθηκε επίσης με την εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ.

Αγγελική Νικολούλη: «Δεν θα φιμώσει κανείς την έρευνά μας»

Η παρουσιάστρια τόνισε ότι η ομάδα της θα συνεχίσει να δημοσιοποιεί τα στοιχεία που έχει συλλέξει, επιμένοντας στην ανάγκη προσεκτικής και υπεύθυνης δημοσιογραφικής έρευνας.

Αναφέρθηκε σε επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες και σε ντοκουμέντα τα οποία, όπως είπε, βρίσκονται στη διάθεση της εκπομπής.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι αντιδράσεις ή οι πιέσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν την παρουσίαση των ευρημάτων.

«Μην αρχίσω από τώρα τα κινέζικα, ας μείνω στην Κινέζα»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Αγγελική Νικολούλη αναφέρθηκε στις απειλές που, σύμφωνα με την ίδια, έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα.

Με τη χαρακτηριστική της ατάκα για τα «κινέζικα», η παρουσιάστρια επέλεξε να κλείσει τη συγκεκριμένη αναφορά και να επιστρέψει στο θέμα της εξαφάνισης της Γιου Τινγκ.

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Η φράση της παρέπεμπε στην υπόθεση της Κινέζας μεταφράστριας, η οποία βρισκόταν επίσης στο επίκεντρο της εκπομπής.

Η έρευνα για τη δολοφονία του 67χρονου στις Σέρρες

Οι αναφορές της Αγγελικής Νικολούλη έγιναν με αφορμή τη δημοσιογραφική έρευνα της εκπομπής για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Χατζίδη.

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Η παρουσιάστρια υποστήριξε ότι η ομάδα της πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα και συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία θεωρεί σημαντικά για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Δεν κατονόμασε, ωστόσο, τα πρόσωπα από τα οποία φέρεται να προήλθαν οι απειλές ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό τους.

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Επίσης, από τις δηλώσεις της δεν προκύπτει εάν έχει υποβληθεί σχετική καταγγελία στις αστυνομικές ή δικαστικές αρχές.

Στο «Φως στο Τούνελ» και η εξαφάνιση της Γιου Τινγκ

Στην ίδια εκπομπή παρουσιάστηκαν νεότερα στοιχεία για την εξαφάνιση της 50χρονης Γιου Τινγκ, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου 2026.

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Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα, καθώς έχουν παρουσιαστεί πληροφορίες για την ανεύρεση του κατεστραμμένου διαβατηρίου της στο Άλσος Γαλατσίου, αλλά και για ένα δεύτερο ταξιδιωτικό έγγραφο με τη φωτογραφία της και διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας.

Η εκπομπή παρουσίασε επίσης πληροφορίες σχετικά με το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης και τις μετακινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της.

Η τύχη της 50χρονης παραμένει άγνωστη.