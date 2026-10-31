Αγροτικό πετρέλαιο: Από 1η Νοεμβρίου φθηνότερο κατά 50,84 λεπτά το λίτρο – Πώς λειτουργεί το myDiesel

Αλλάζει από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026 ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες αγρότες προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα myDiesel της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Πλέον, οι δικαιούχοι θα μπορούν να αγοράζουν αγροτικό πετρέλαιο χωρίς να καταβάλλουν τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον ΦΠΑ που αναλογεί στον συγκεκριμένο φόρο, απευθείας κατά τη συναλλαγή στο πρατήριο.

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Η συνολική ελάφρυνση φτάνει τα 50,84 λεπτά ανά λίτρο στις περιοχές με συντελεστή ΦΠΑ 24%, ενώ στα νησιά όπου εφαρμόζεται μειωμένος ΦΠΑ 17% διαμορφώνεται στα 47,97 λεπτά ανά λίτρο.

Η νέα διαδικασία αντικαθιστά, για τις αγορές από την 1η Νοεμβρίου και μετά, την προηγούμενη πρακτική κατά την οποία οι παραγωγοί πλήρωναν τον φόρο και περίμεναν να τους επιστραφεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Πόσα χρήματα κερδίζουν οι αγρότες – Παραδείγματα

Η φορολογική απαλλαγή περιλαμβάνει δύο ποσά στις περιοχές με ΦΠΑ 24%:

41 λεπτά ανά λίτρο από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. 9,84 λεπτά ανά λίτρο από τον ΦΠΑ που αναλογεί στον ΕΦΚ.

Έτσι, για αγορά 1.000 λίτρων, ο δικαιούχος θα καταβάλλει 508,40 ευρώ λιγότερα τη στιγμή της συναλλαγής. Ποσότητα πετρελαίου Ελάφρυνση με ΦΠΑ 24% Ελάφρυνση με ΦΠΑ 17% 100 λίτρα 50,84 € 47,97 € 500 λίτρα 254,20 € 239,85 € 1.000 λίτρα 508,40 € 479,70 € 2.000 λίτρα 1.016,80 € 959,40 €

Τα παραδείγματα αφορούν επιλέξιμες ποσότητες εντός του ορίου κάθε δικαιούχου. Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 17% εφαρμόζεται μόνο στις περιοχές όπου προβλέπεται.

Σημαντικό είναι ότι δεν καταργείται ολόκληρος ο ΦΠΑ του καυσίμου, αλλά μόνο ο ΦΠΑ που αντιστοιχεί στον ΕΦΚ από τον οποίο απαλλάσσεται ο αγρότης.

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myDiesel: Βήμα-βήμα η διαδικασία για το φθηνότερο πετρέλαιο

Η αγορά του καυσίμου θα πραγματοποιείται με ψηφιακό κουπόνι που φέρει ειδικό κωδικό QR.

Η διαδικασία έχει ως εξής:

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Είσοδος στο myDiesel: Ο δικαιούχος συνδέεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet. Έλεγχος δικαιώματος: Στην εφαρμογή ελέγχει εάν διαθέτει ενεργό κουπόνι και ποια ποσότητα πετρελαίου δικαιούται. Έκδοση κουπονιού QR: Ο αγρότης εκδίδει το ψηφιακό κουπόνι, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει στο κινητό του ή να εκτυπώσει. Αγορά στο πρατήριο: Ο πρατηριούχος σαρώνει τον κωδικό QR και εκδίδει το παραστατικό με την προβλεπόμενη φορολογική απαλλαγή. Αυτόματη ενημέρωση υπολοίπου: Η ποσότητα που αγοράστηκε αφαιρείται ηλεκτρονικά από το διαθέσιμο όριο του δικαιούχου.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από την πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή:

Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myDiesel

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Εναλλακτικά, οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν τη δωρεάν εφαρμογή myDieselApp για συσκευές iOS και Android.

Ο κωδικός QR μπορεί επίσης να εκτυπωθεί, ώστε να μην είναι απαραίτητη η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τον ανεφοδιασμό.

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Ποιοι δικαιούνται αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ

Στο νέο σύστημα μπορούν να ενταχθούν οι παραγωγοί που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν υποβάλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ/ΟΣΔΕ) για το 2026 ή το 2025.

για το 2026 ή το 2025. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων .

. Διαθέτουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή του επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα.

Η απαλλαγή δεν αφορά απεριόριστη ποσότητα πετρελαίου.

Για κάθε δικαιούχο καθορίζεται μέγιστη ετήσια ποσότητα, με βάση τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και τις προβλεπόμενες ανάγκες της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

Εάν χρησιμοποιούνται αρχικά τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2025, το όριο αναπροσαρμόζεται βάσει της αίτησης του 2026.

Τι ισχύει για το πετρέλαιο που αγοράστηκε έως τις 31 Οκτωβρίου

Η μετάβαση στο νέο σύστημα δεν καταργεί τις επιστροφές φόρου για προηγούμενες αγορές.

Για πετρέλαιο που αγοράστηκε έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026, θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η προηγούμενη διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ, σύμφωνα με τα ισχύοντα όρια και τις προϋποθέσεις.

Αντίθετα, για τις επιλέξιμες αγορές από την 1η Νοεμβρίου, ο αγρότης δεν θα χρειάζεται να περιμένει την επιστροφή, καθώς η ελάφρυνση θα υπολογίζεται απευθείας στο παραστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (30/10) η ΑΑΔΕ προχώρησε στην τρίτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου για το 2026, ύψους 33,9 εκατ. ευρώ σε 117.198 αγρότες.

Με τη συγκεκριμένη καταβολή, οι συνολικές επιστροφές του έτους ανήλθαν σε περίπου 79,84 εκατ. ευρώ.

Τι πρέπει να κάνουν τα πρατήρια καυσίμων

Για να μπορούν να διαθέτουν αγροτικό πετρέλαιο με το νέο σύστημα, τα πρατήρια πρέπει να έχουν εγγραφεί στο myDiesel και να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο μητρώο της ΑΑΔΕ.

Πρατήρια που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με τη συγκεκριμένη απαλλαγή μέχρι να εγγραφούν.

Μετά την αγορά, η ΑΑΔΕ θα επαληθεύει ηλεκτρονικά τα παραστατικά μέσω των συστημάτων myDATA ή eSend και θα επιστρέφει στον πρατηριούχο το ποσό της φορολογικής απαλλαγής που δεν εισέπραξε.

Οι επιστροφές προς τα πρατήρια προβλέπεται να πραγματοποιούνται δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, χωρίς πρόσθετη ενέργεια επαλήθευσης από τον πρατηριούχο.

Τα συγκεκριμένα ποσά θα επιστρέφονται στο ακέραιο, χωρίς κατασχέσεις, δεσμεύσεις ή συμψηφισμούς με τυχόν οφειλές του πρατηρίου.

Πρόσθετη ελάφρυνση από την επιδότηση καυσίμων

Η απαλλαγή του αγροτικού πετρελαίου από τον ΕΦΚ εφαρμόζεται επιπλέον της γενικότερης επιδότησης καυσίμων.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση της Παρασκευής, η επιδότηση παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2026, με μείωση στην τιμή της αντλίας, μαζί με τις εκπτώσεις των εταιρειών διύλισης, κατά:

40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης.

στο πετρέλαιο θέρμανσης. 20 λεπτά ανά λίτρο στο diesel κίνησης.

στο diesel κίνησης. 10 λεπτά ανά λίτρο στη βενζίνη.

Με το νέο myDiesel, οι δικαιούχοι αγρότες θα μπορούν να αξιοποιούν την ειδική φορολογική απαλλαγή κατά τον ανεφοδιασμό, χωρίς να δεσμεύουν κεφάλαια περιμένοντας την επιστροφή του φόρου από το Δημόσιο.