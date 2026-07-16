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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κέλυφος νάρκης εντοπίστηκε σε βάθος 31 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού

Ο εντοπισμός έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού

Θεσσαλονίκη: Κέλυφος νάρκης εντοπίστηκε σε βάθος 31 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού
(EUROKINISSI)
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Κέλυφος νάρκης εντοπίστηκε στον βυθό στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε σήμερα το πρωί για εντοπισμό πολεμικού υλικού σε βάθος 31 μέτρων.

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Ο εντοπισμός έγινε κατά τη διάρκεια επανελέγχου του βυθού στο έργο επέκτασης του 6ου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενημερώθηκε η αρμόδια Υπηρεσία για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

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