Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονη που μετέφερε σκύλο σε κλουβί στην καρότσα αγροτικού
Της επιβλήθηκε πρόστιμο 6.300 ευρώ
Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 47χρονη, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, μετά από καταγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων.
Η γυναίκα εντοπίστηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη να μεταφέρει -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- έναν σκύλο μέσα σε πλαστικό κλουβί, τοποθετημένο στην καρότσα αγροτικού οχήματος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα στοιχειώδους κίνησής του.
Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος της βεβαιώθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης, έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και περιορισμό της κίνησης του ζώου.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις