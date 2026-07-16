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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονη που μετέφερε σκύλο σε κλουβί στην καρότσα αγροτικού

Της επιβλήθηκε πρόστιμο 6.300 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 47χρονη που μετέφερε σκύλο σε κλουβί στην καρότσα αγροτικού
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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 Στο αυτόφωρο παραπέμφθηκε να δικαστεί 47χρονη, η οποία συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παύλου Μελά, μετά από καταγγελία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων.

   Η γυναίκα εντοπίστηκε, χθες τα ξημερώματα, στην περιοχή της Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη να μεταφέρει -σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.- έναν σκύλο μέσα σε πλαστικό κλουβί, τοποθετημένο στην καρότσα αγροτικού οχήματος, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα στοιχειώδους κίνησής του.

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   Όπως έγινε γνωστό, εις βάρος της βεβαιώθηκαν, επιπλέον, διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.300 ευρώ για μη τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης, έλλειψη βιβλιαρίου υγείας και περιορισμό της κίνησης του ζώου.

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