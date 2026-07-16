Πάρος: Aντιδράσεις στα social media για τον «Ράμπο» που σερβίρει κρασί μέσα στη θάλασσα (Εικόνες)

Νέος γύρος αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, με αφορμή ένα βίντεο από γνωστό beach bar της Πάρου που απεικονίζει σερβιτόρο να μπαίνει στη θάλασσα, με το νερό να φτάνει μέχρι τους μηρούς του, προκειμένου να εξυπηρετήσει πελάτες.

Στο επίμαχο οπτικό υλικό, ο εργαζόμενος, ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή με το προσωνύμιο «Ράμπο», διακρίνεται να διασχίζει το νερό κρατώντας με ιδιαίτερη προσοχή μια μεγάλη φιάλη ροζέ κρασιού, κατευθυνόμενος προς λουόμενο για να γεμίσει το ποτήρι του.

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Διχασμένος ο κόσμος των social media: Εντυπωσιασμός ή υποτίμηση;

Η δημοσιοποίηση του βίντεο προκάλεσε άμεσα σωρεία σχολίων, αναδεικνύοντας δύο διαμετρικά αντίθετες προσεγγίσεις γύρω από το θέμα.

Πολλοί χρήστες και εργατικές ενώσεις κάνουν λόγο για εργασιακή υποτίμηση και αναξιοπρεπή μεταχείριση του προσωπικού, τονίζοντας ότι τέτοιες πρακτικές υποβάθμίζουν την προσωπικότητα του εργαζομένου στον βωμό της υπερβολής και του εύκολου εντυπωσιασμού.

Στον αντίποδα, υποστηρικτές αυτής της προσέγγισης θεωρούν ότι πρόκειται για υπηρεσίες υψηλού επιπέδου (VIP services), ανάλογες με εκείνες που συναντά κανείς σε διεθνώς αναγνωρισμένους κοσμοπολίτικους προορισμούς, όπως η Μύκονος και το Σαιν-Τροπέ.

Το κυνήγι του φιλοδωρήματος και το σκηνικό της Ρόδου

Από την πλευρά τους, επιχειρηματίες και έμπειροι επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης επισημαίνουν μια σημαντική παράμετρο: συχνά, αυτές οι εξεζητημένες υπηρεσίες αποτελούν πρωτοβουλία των ίδιων των εποχικών εργαζομένων.

Οι «σεζονίστ», στην προσπάθειά τους να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους κατά τη διάρκεια της σύντομης θερινής περιόδου, επιλέγουν να προσφέρουν ακραία προσωποποιημένη εξυπηρέτηση με στόχο την εξασφάλιση ιδιαίτερα γενναιόδωρων φιλοδωρημάτων (tips).

Η υπόθεση αυτή φέρνει αναπόφευκτα στη μνήμη το αντίστοιχο περιστατικό που είχε σημειωθεί το καλοκαίρι του 2023 στη Ρόδο.

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Εκείνη η υπόθεση είχε λάβει πανελλήνιες διαστάσεις, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση και παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο είχε διατάξει έκτακτους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.