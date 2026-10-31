Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το ατύχημα με την 6χρονη στο εμπορικό κέντρο – «Καθαρή» η αξονική, δεν έχει ούτε αμυχή

Ευχάριστα είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 6χρονης που ενεπλάκη σε ατύχημα το μεσημέρι του Σαββάτου (31/10) σε εμπορικό κέντρο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με νεότερη, άτυπη ενημέρωση, το κοριτσάκι δεν φέρει ούτε αμυχές, ενώ η αξονική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ήταν «καθαρή».

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Η 6χρονη παραμένει στην Παιδοχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου για προληπτική παρακολούθηση, χωρίς η κατάσταση της υγείας της να εμπνέει ανησυχία.

Πώς συνέβη το ατύχημα με την 6χρονη

Όπως προκύπτει από τη νεότερη ενημέρωση, το περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία», όταν το μπουφάν της 6χρονης πιάστηκε στις κυλιόμενες σκάλες.

Ακολούθησε το ατύχημα, με τις αρχικές πληροφορίες να κάνουν λόγο για πτώση του παιδιού από ύψος.

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν το κοριτσάκι και να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, η 6χρονη είχε τις αισθήσεις της κατά την άφιξη των διασωστών, ενώ στο πλευρό της βρισκόταν η μητέρα της.

«Καθαρή» η αξονική – Παραμένει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση

Μετά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο, η ανήλικη εισήχθη στην Παιδοχειρουργική Κλινική και υποβλήθηκε σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

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Τα αποτελέσματα ήταν καθησυχαστικά, καθώς η αξονική τομογραφία δεν έδειξε παθολογικά ευρήματα, ενώ το παιδί δεν παρουσιάζει ούτε αμυχές ή εμφανή τραύματα.

Παρά τη θετική εικόνα της υγείας της, οι γιατροί αποφάσισαν να παραμείνει νοσηλευόμενη για προληπτική παρακολούθηση.

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Οι νεότερες πληροφορίες δεν επιβεβαιώνουν τις αρχικές αναφορές περί σοβαρού τραυματισμού του κοριτσιού.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.