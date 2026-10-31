Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα εφόδια ώστε να μετεξελιχθεί σε ψηφιακό λιμένα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

«Το ζήτημα της ακρίβειας δεν αφορά την άσκηση κακής δημόσιας πολιτικής. Και αυτό το αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Είναι ένα διεθνές πρόβλημα και αυτή η κυβέρνηση δεν εφησυχάζει. Ήδη μέχρι τώρα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, η κυβέρνηση έδωσε ανάσες στην κοινωνία ενισχύοντας τους πολίτες μέσα από το πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δισ.ευρώ που ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός».

Αυτό τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξη στη ΒΕΡΓΙΝΑ Τηλεόραση και πρόσθεσε: «Το υπουργείο Ανάπτυξης κινείται -όσον αφορά στα θέματα αρμοδιότητάς του – για παράδειγμα στα ζητήματα της μείωσης των τιμών σε είδη πρώτης ανάγκης, στις συμφωνίες με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ και στην εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και την επιβολή προστίμων».

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Αναφερόμενος σε θέματα έρευνας και καινοτομίας ο υφυπουργός τόνισε ότι: «Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου βασισμένου στην οικονομία της γνώσης, ώστε η Ελλάδα να γίνει πιο ανταγωνιστική και να πρωταγωνιστήσει στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης». Όπως επισήμανε: «Στόχος μας είναι η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, δημιουργώντας ποιοτικές θέσεις εργασίας για νέους επιστήμονες».

Μιλώντας για τα εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στον Αναπτυξιακό Νόμο, ο οποίος κινητοποιεί επενδύσεις πάνω από 2 δισ. ευρώ, με το 50% των οποίων να κατευθύνεται στη Βόρεια Ελλάδα και υπενθυμίζοντας το νέο καθεστώς -ύψους 150 εκατ. ευρώ- για την Τεχνητή Νοημοσύνη που αναμένεται να προκηρυχθεί. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού όλων των ερευνητικών κέντρων της χώρας, ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ με πόρους και του Ταμείου Ανάκαμψης, θωρακίζοντάς τα για τα επόμενα 30 χρόνια. Καθώς και στο πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ» προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ που ολοκληρώθηκε και αφορά σύμπραξη επιχειρήσεων,ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων.

Μιλώντας για τη στήριξη των νέων επιστημόνων (διδάκτορες και μεταδιδάκτορες) μέσω του ΕΛΙΔΕΚ με 268 εκατ. ευρώ ο υφυπουργός τόνισε ότι: «Είναι επένδυση στη βασική έρευνα, τη μήτρα της νέας γνώσης, προσθέτοντας μάλιστα ότι τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης δείχνουν ότι το 86% των νέων διδακτόρων δεν σκοπεύει να μεταναστεύσει στο εξωτερικό στο άμεσο μέλλον, περιορίζοντας σημαντικά το brain drain». Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε επίσης στις 20.000 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που έχουν δημιουργηθεί στη χώρα μας από το 2019 τονίζοντας ότι «Θέλουμε -και εργαζόμαστε γι΄αυτό- οι νέοι επιστήμονες να παραμείνουν στη χώρα μας, να ασκήσουν το επιστημονικό τους έργο και να προκόψουν στον τόπο μας».

Μιλώντας για την Τεχνητή Νοημοσύνη ο κ. Καλαφάτηςανέφερε ότι: «Δεν αποτελεί μόνο μια νέα τεχνολογία αλλά μια σύγχρονη βιομηχανική επανάσταση. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που διαθέτει μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική». «Εγκαινίασε, μάλιστα, πρόσφατα ο Πρωθυπουργός»-όπως ανέφερε- «τον υπερυπολογιστή «Δαίδαλος», στο Λαύριο. Η χώρα μας φιλοξενεί μάλιστα ένα από τα 7 εργοστάσια ΤΝ στην Ευρώπη, το AI “Pharos” το οποίο επίσης εγκαινίασε πριν λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός».

«Δημιουργούμε, μάλιστα, έναν ακόμη υπερυπολογιστή στην Κοζάνη προϋπολογισμού περίπου 40 εκατ. ευρώ με τη συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στην ίδια περιοχή σχεδιάζεται η ανάπτυξη από τη ΔΕΗ ενός μεγάλου Data Center», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης.«Όλα αυτά σε συνδυασμό με το νέο Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης «AI Nucleus» του ΕΚΕΤΑ, που εγκαινίασα πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, συγκροτούν ένα οικοσύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης που βοηθά τις startups επιχειρήσεις και τους ερευνητές μας δημιουργώντας μια νέα δυναμική και σε ολόκληρη της Βόρεια Ελλάδα», σημείωσε ο κ. Καλαφάτης. Ενώ, όσον αφορά στην εκπαίδευση των πολιτών στην ΤΝ, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στον «Πρακτικό Οδηγό Τεχνητής Νοημοσύνης» που έχει υλοποιηθεί από Έλληνες επιστήμονες και θα παρουσιαστεί σύντομα, υπενθυμίζοντας μάλιστα ότι «περισσότεροι από 1.000 Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται στο top 2% της παγκόσμιας κατάταξης».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης μίλησε για τη δημιουργία δύο νέων ινστιτούτων στο ΕΚΕΤΑ. Το πρώτο είναι καρπός της συνεργασίας του ΕΚΕΤΑ με το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, «η ίδρυση του οποίου προχωρά με έδρα στη Μονή Βλατάδων με την ευλογία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου», όπως ανέφερε. «Ένα νέο ερευνητικό ινστιτούτο ηθικής, θεολογίας και φιλοσοφίας στην Επιστήμη και την Τεχνολογία με επίκεντρο τον άνθρωπο και με σκοπό να καταστεί κέντρο διαλόγου και έρευνας για την Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε ο κ. Καλαφάτης. «Και το δεύτερο αφορά στη δημιουργία ενός νέου ινστιτούτου για τις αθλητικές επιστήμες και πώς αυτές βοηθούν την ανάπτυξη του αθλητισμού, των αθλητών αλλά και του τόπου μας ευρύτερα», ανέφερε.

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Ερωτώμενος για την εξέλιξη των έργων της Θεσσαλονίκης ο κ. Καλαφάτης αφού αναφέρθηκε στην προοπτική της πόλης και στο πλάνο των 30 έργων για τη Θεσσαλονίκη του 2030 -που είχε καταρτίσει κατά τη θητεία του στο ΥΜΑΘ- έκανε αναφορά στο ThessINTEC, για το οποίο όπως ανέφερε ότι «εξασφαλίστηκαν πάνω από 30 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε ν΄αποτελέσει τη ναυαρχίδα του οικοσυστήματος καινοτομίας της Θεσσαλονίκης».

Αναφέρθηκε επίσης, στις νέες υποδομές στο ΕΚΕΤΑ που εγκαινίασε πρόσφατα όπως «AI Nucleus», το νέο συνεδριακό κέντρο και τις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του στη Θέρμη και στο Λάκκωμα αλλά και σε ιδιωτικές επενδύσεις εταιρειών τεχνολογίας αιχμής όπως της Pfizer, της Accenture αλλά και το Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης της Deloitte που εγκαινίασε και αποτελεί ένα από τα τρία κέντρα ΤΝ της εταιρείας στην Ευρώπη. «Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα εφόδια και αποκτά συγκεκριμένα έργα αιχμής που της δίνουν προοπτική ώστε να μετεξελιχθεί σε ψηφιακό λιμένα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ