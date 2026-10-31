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Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκι 6 ετών έπεσε από τον πρώτο όροφο – Είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε το ΕΚΑΒ

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:25 – Το παιδί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενο από τη μητέρα του – Έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Θεσσαλονίκη: Κοριτσάκι 6 ετών έπεσε από τον πρώτο όροφο – Είχε τις αισθήσεις του όταν έφτασε το ΕΚΑΒ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου (31/10) στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 6 ετών έπεσε από τον πρώτο όροφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:25, όταν το ανήλικο παιδί, ελληνικής υπηκοότητας, ξέφυγε από την προσοχή της μητέρας του και έπεσε από τον πρώτο όροφο.

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Είχε τις αισθήσεις του όταν το παρέλαβε το ΕΚΑΒ

Στο σημείο κλήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το 6χρονο κορίτσι.

Όπως επισημαίνουν αστυνομικές πηγές, το παιδί διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά την παραλαβή του από τους διασώστες, ενώ συνοδευόταν από τη μητέρα του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή για τυχόν τραυματισμούς που υπέστη από την πτώση.

Έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τα ακριβή περιστατικά που οδήγησαν στην πτώση της ανήλικης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γνωστοποιηθεί περαιτέρω στοιχεία.

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