Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε;
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Βίσση ή Καρβέλας; Μισός αιώνας μαζί, δύο αντίθετες αλήθειες – Εσείς με ποιον είστε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλειστό τη Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά την πτώση σοβά που τραυμάτισε 14χρονο

Θεσσαλονίκη: Κλειστό τη Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά την πτώση σοβά που τραυμάτισε 14χρονο
Η αίθουσα του Γυμνασίου Βασιλικών όπου σημειώθηκε η πτώση σοβά. (voria.gr)
DEBATER NEWSROOM

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα (12/10) το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, μετά το περιστατικό αποκόλλησης τμήματος σοβά από την οροφή αίθουσας διδασκαλίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης, η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος, ενδελεχής έλεγχος των σχολικών εγκαταστάσεων και να διασφαλιστεί ότι η επαναλειτουργία του σχολείου θα γίνει με ασφάλεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα αυτοψία από μικτό κλιμάκιο μηχανικών

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να μεταβεί στο Γυμνάσιο Βασιλικών μικτό κλιμάκιο μηχανικών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης.

Σκοπός του ελέγχου είναι να διερευνηθούν διεξοδικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε ο σοβάς από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Οι μηχανικοί θα εξετάσουν την κατάσταση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν απαιτούνται παρεμβάσεις πριν επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες.

Τι έδειξε η πρώτη αυτοψία

Όπως αναφέρει ο Δήμος Θέρμης, αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, το μεσημέρι της Παρασκευής (9/10), στο σχολικό συγκρότημα μετέβησαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Απόστολος Τσολάκης, και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου.

Μαζί τους βρέθηκαν δύο μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν ρηγματώσεις ή ενδείξεις υγρασίας, ούτε στο σημείο όπου σημειώθηκε η αποκόλληση του σοβά ούτε στις γειτονικές αίθουσες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο δήμος επισημαίνει ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος ή σχετική ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου για τη συγκεκριμένη αίθουσα.

Στο σπίτι του ο 14χρονος μαθητής

Ο 14χρονος μαθητής, που τραυματίστηκε ελαφρά από την πτώση του σοβά, έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δημοτική αρχή εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και τη συμπαράστασή της στον μαθητή και στην οικογένειά του.

Η επαναλειτουργία του Γυμνασίου Βασιλικών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των νέων ελέγχων και τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης:

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αθήνα: Συνελήφθη 33χρονος για κλοπές αυτοκινήτων και ληστεία – Άρπαξε χρηματοκιβώτιο με πάνω από 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 33χρονος για κλοπές αυτοκινήτων και ληστεία – Άρπαξε χρηματοκιβώτιο με πάνω από 20.000 ευρώ

Ο 33χρονος κατηγορείται για εννέα κλοπές και μία ληστεία στην Αττική. Ανάμεσα στις υποθέσεις, η αφαίρεση τεσσάρων οχημάτων και χρηματοκιβωτίου με περισσότερα από 20.000 ευρώ.

Θεσσαλονίκη: 21χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με τούβλο – Διαφωνία για ερωτική συνεύρεση επί πληρωμή
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 21χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με τούβλο – Διαφωνία για ερωτική συνεύρεση επί πληρωμή

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 21χρονος από τη Σιέρα Λεόνε, έπειτα από διαπληκτισμό στην οδό Γιαννιτσών. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 25χρονου τρανς ατόμου.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Αθήνα: Συνελήφθη 33χρονος για κλοπές αυτοκινήτων και ληστεία – Άρπαξε χρηματοκιβώτιο με πάνω από 20.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Συνελήφθη 33χρονος για κλοπές αυτοκινήτων και ληστεία – Άρπαξε χρηματοκιβώτιο με πάνω από 20.000 ευρώ

Ο 33χρονος κατηγορείται για εννέα κλοπές και μία ληστεία στην Αττική. Ανάμεσα στις υποθέσεις, η αφαίρεση τεσσάρων οχημάτων και χρηματοκιβωτίου με περισσότερα από 20.000 ευρώ.

ΥΠΕΞ: Σύσταση στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία – Τι αναφέρει η ανακοίνωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Σύσταση στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη Σαουδική Αραβία – Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Το υπουργείο Εξωτερικών συνιστά την αποφυγή μη απαραίτητων ταξιδιών στη Σαουδική Αραβία, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των περιορισμών στον εναέριο χώρο της χώρας.

Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία» – Σε άμεση ισχύ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχειρία» – Σε άμεση ισχύ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση «ενεργειακή εκεχειρία», χωρίς να διευκρινίσει τους όρους της. Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση από τις δύο χώρες.

Θεσσαλονίκη: 21χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με τούβλο – Διαφωνία για ερωτική συνεύρεση επί πληρωμή
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 21χρονος στο νοσοκομείο μετά από επίθεση με τούβλο – Διαφωνία για ερωτική συνεύρεση επί πληρωμή

Σοβαρά τραυματισμένος νοσηλεύεται 21χρονος από τη Σιέρα Λεόνε, έπειτα από διαπληκτισμό στην οδό Γιαννιτσών. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 25χρονου τρανς ατόμου.