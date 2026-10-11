Θεσσαλονίκη: Κλειστό τη Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά την πτώση σοβά που τραυμάτισε 14χρονο

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα (12/10) το Γυμνάσιο Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, μετά το περιστατικό αποκόλλησης τμήματος σοβά από την οροφή αίθουσας διδασκαλίας, που είχε ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης, η απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος, ενδελεχής έλεγχος των σχολικών εγκαταστάσεων και να διασφαλιστεί ότι η επαναλειτουργία του σχολείου θα γίνει με ασφάλεια.

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Νέα αυτοψία από μικτό κλιμάκιο μηχανικών

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να μεταβεί στο Γυμνάσιο Βασιλικών μικτό κλιμάκιο μηχανικών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Θέρμης.

Σκοπός του ελέγχου είναι να διερευνηθούν διεξοδικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε ο σοβάς από την οροφή της αίθουσας καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Οι μηχανικοί θα εξετάσουν την κατάσταση των εγκαταστάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν απαιτούνται παρεμβάσεις πριν επιστρέψουν οι μαθητές στις αίθουσες.

Τι έδειξε η πρώτη αυτοψία

Όπως αναφέρει ο Δήμος Θέρμης, αμέσως μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, το μεσημέρι της Παρασκευής (9/10), στο σχολικό συγκρότημα μετέβησαν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Απόστολος Τσολάκης, και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Σχολικών Μονάδων, Στέλιος Αποστόλου.

Μαζί τους βρέθηκαν δύο μηχανικοί της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτοψία.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, κατά τον αρχικό έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν ρηγματώσεις ή ενδείξεις υγρασίας, ούτε στο σημείο όπου σημειώθηκε η αποκόλληση του σοβά ούτε στις γειτονικές αίθουσες.

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Παράλληλα, ο δήμος επισημαίνει ότι δεν είχε προηγηθεί κάποια ένδειξη προβλήματος ή σχετική ενημέρωση από τη διεύθυνση του σχολείου για τη συγκεκριμένη αίθουσα.

Στο σπίτι του ο 14χρονος μαθητής

Ο 14χρονος μαθητής, που τραυματίστηκε ελαφρά από την πτώση του σοβά, έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης.

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Η δημοτική αρχή εκφράζει τη λύπη της για το περιστατικό και τη συμπαράστασή της στον μαθητή και στην οικογένειά του.

Η επαναλειτουργία του Γυμνασίου Βασιλικών θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των νέων ελέγχων και τις αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

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