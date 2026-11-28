Η κακοκαιρία «Άργος» έφτασε στην Αττική το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, με δυνατή βροχή σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Κυριακή, ενώ η Πολιτική Προστασία έχει θέσει την Περιφέρεια Αττικής σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code για το Σάββατο και την Κυριακή.

Τα φαινόμενα έφτασαν στο λεκανοπέδιο μετά τα προβλήματα που καταγράφηκαν στη δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Στη νότια Κέρκυρα, η Πυροσβεστική χρειάστηκε να απομακρύνει ανθρώπους από οχήματα μετά την υπερχείλιση ρέματος στον Πετριτή.

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Το εξάωρο της Κυριακής με τη μεγαλύτερη ένταση

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια, δύο προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν στο ότι οι ισχυρότερες βροχοπτώσεις στη βόρεια και βορειοδυτική Αττική αναμένονται από τις 13:00 έως τις 19:00 την Κυριακή 29 Νοεμβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας έως τα όρια με τη Βοιωτία.

Εκεί, το ύψος της βροχής μπορεί να φτάσει τοπικά τα 50 έως 70 χιλιοστά μέσα σε έξι ώρες. Για σύγκριση, στο Τατόι πέφτουν κατά μέσο όρο περίπου 60 χιλιοστά σε ολόκληρο τον Νοέμβριο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές προβλέπονται επίσης στην Αθήνα και τον Πειραιά. Για τα νότια παράλια, τα μοντέλα διαφέρουν ως προς το πού θα πέσει το περισσότερο νερό. Το ένα δείχνει ισχυρή βροχή από τη Γλυφάδα έως τη Βουλιαγμένη, ενώ το άλλο τοποθετεί τα μεγαλύτερα ύψη βροχής δυτικότερα, μέσα στον Σαρωνικό.

Πού ισχύει κόκκινη προειδοποίηση την Κυριακή

Στο επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες καλύπτει την Αττική, τη Βοιωτία, τη Φθιώτιδα, την Εύβοια, τη Λάρισα, τη Μαγνησία και τις Σποράδες. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά στην Κορινθία, την Αργολίδα, την ανατολική Αρκαδία και τη Λακωνία. Σε κατάσταση κινητοποίησης για την Κυριακή έχει τεθεί και η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στα ανατολικά, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 9 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο τα 10. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας με χαμηλότερο υψόμετρο. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες ισχύει για την Κρήτη.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τους πλημμυρισμένους δρόμους και να μη διασχίζουν ρέματα ή χειμάρρους, με τα πόδια ή με όχημα, κατά τη διάρκεια της καταιγίδας και για αρκετές ώρες μετά.