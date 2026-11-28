Τη ζωή του έχασε ένας 50χρονος οδηγός το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με φορτηγό στην επαρχιακή οδό Σταυρού–Ολυμπιάδας, στην περιοχή του Σταυρού Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Thestival, η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 08:15. Ο 50χρονος εγκλωβίστηκε στο ΙΧ και στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες, οι οποίοι τον απεγκλώβισαν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συνθήκες της σύγκρουσης παραμένουν αδιευκρίνιστες. Στην ίδια επαρχιακή οδό είχε σημειωθεί και θανατηφόρο τροχαίο τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν το αυτοκίνητο ενός 56χρονου βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη.