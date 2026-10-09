Θεσσαλονίκη: Πτώση σοβά από ταβάνι σε Γυμνάσιο στα Βασιλικά – Τραυματίστηκε ένας 14χρονος μαθητής
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Άλλο ένα περιστατικό με πτώσης σοβά σε σχολική αίθουσα σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Γυμνάσιο Βασιλικών, στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 14χρονος μαθητής.
Σύμφωνα με το thestival, ο 14χρονος μαθητής παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” της Θεσσαλονίκης, όπου εφημερεύει η παιδοχειρουργική κλινική.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποκολλήθηκε το τμήμα της οροφής.
Ωστόσο στο σχολείο έσπευσε ο αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Θέρμης, Στ. Αποστόλου που δήλωσε ότι “στην οροφή δεν υπήρχε ίχνος υγρασίας οπότε δεν μπορούσε να προβλεφθεί τέτοιο συμβάν”
πηγή στην Google
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