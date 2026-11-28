Δύο φορητούς ασυρμάτους συντονισμένους στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ., ένα αστυνομικό καπέλο και όπλα βρήκαν αστυνομικοί σε σπίτι στην περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Η έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου οδήγησε στη σύλληψη μιας 42χρονης. Στο σπίτι διέμεναν επίσης ένας 46χρονος, τον οποίο αναζητούν οι Αρχές, και η ανήλικη κόρη της γυναίκας.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί στο σπίτι

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί κατέσχεσαν:

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Μία δίκαννη καραμπίνα, τέσσερα αεροβόλα και δύο όπλα κρότου.

Επτά μαχαίρια, συνολικά 641 φυσίγγια και σφαιρίδια, έναν πυρσό και δύο κουκούλες τύπου full face.

Δύο φορητούς ασυρμάτους και ένα καπέλο της ΕΛ.ΑΣ.

Δύο drones, τρεις ανιχνευτές μετάλλων, ένα κινητό τηλέφωνο και το καταγραφικό του κυκλώματος βιντεοσκόπησης του σπιτιού.

Μία ζώνη εξάρτυσης με επτά θήκες, μία συσκευή ευθυγράμμισης σκοπευτικών λέιζερ και μία συσκευασία με 2,6 γραμμάρια κάνναβης.

Η δικογραφία και η αναζήτηση του 46χρονου

Σε βάρος της 42χρονης και του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ναρκωτικών, αρχαιοτήτων και ραδιοσταθμών, καθώς και για έκθεση ανηλίκου. Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, η ανήλικη μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για προστατευτική φύλαξη. Η 42χρονη θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Σε άλλη υπόθεση στον δήμο Λαγκαδά, τον περασμένο Μάρτιο, είχε συλληφθεί 71χρονος έπειτα από καταγγελία για απειλές με κυνηγετικά όπλα.