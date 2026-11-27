Η μητέρα της 21χρονης Έμμας, που έχασε τη ζωή της στο φρικτό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, καταθέτει μια συγκλονιστική μαρτυρία για τον άδικο χαμό της κόρης της, τον δικαστικό αγώνα που ακολούθησε και την απογοήτευσή της από την ελληνική Δικαιοσύνη. «Η Έμμα έκανε το καλό μέχρι το τέλος. Ενώ της αφαίρεσαν τη ζωή, εκείνη πρόσφερε ζωή», αναφέρει.

Από τη μία στιγμή στην άλλη, η ζωή της οικογένειας της Έμμας άλλαξε για πάντα. Η 21χρονη φοιτήτρια Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έφυγε από τη ζωή με τον πιο τραγικό τρόπο, αφήνοντας πίσω της ανεκπλήρωτα όνειρα, σχέδια και ένα μέλλον που δεν πρόλαβε να ζήσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη, δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να διεκδικεί δικαίωση για το παιδί της. Μέσα από τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τα συγκινητικά βίντεο που συχνά δημοσιεύει στο TikTok, κρατά ζωντανή τη μνήμη της κόρης της, μεταφέροντας τον πόνο μιας μητέρας που αναγκάστηκε να αποχαιρετήσει το παιδί της με τον πιο άδικο τρόπο.

Μιλώντας στο DEBATER, μέσα από ένα κείμενο άποψης που συγκλονίζει, περιγράφει όχι μόνο το ανείπωτο πένθος της οικογένειας, αλλά και τον δεύτερο Γολγοθά που ξεκίνησε μετά την απώλεια της Έμμας: τον δικαστικό αγώνα για τη δικαίωση της μνήμης της.

«Από τη μία στιγμή στην άλλη όλα άλλαξαν δραματικά»

«Από τη μία στιγμή στην άλλη όλα άλλαξαν δραματικά. Δολοφόνησαν το παιδί μας, γιατί δολοφονία ήταν, κατέστρεψαν τη ζωή μας», γράφει χαρακτηριστικά η μητέρα της.

Η Έμμα ήταν μια νέα κοπέλα με όνειρα και φιλοδοξίες. Σπούδαζε Κτηνιατρική στο ΑΠΘ, ήταν ένα παιδί άξιο, με δυνατότητες και ολόκληρη τη ζωή μπροστά του.

«Ήταν ένα παιδί που είχε όλο το μέλλον μπροστά του, είχε πάρα πολλά όνειρα, όνειρα που θα μπορούσε να πραγματοποιήσει όλα, γιατί είχε όλες τις δυνατότητες να το κάνει», αναφέρει.

Και μετά τον ξαφνικό χαμό της, όπως περιγράφει, ξεκίνησε ένας ατελείωτος αγώνας για να μπορέσει η οικογένεια να διαχειριστεί την απώλεια. Ένας αγώνας που δεν περιορίστηκε στο προσωπικό πένθος, καθώς ακολούθησε και η προσπάθεια να αποδοθεί δικαιοσύνη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένας δεύτερος Γολγοθάς, ο δικαστικός αγώνας»

Η Κέλλυ Καμπάκη εκφράζει την έντονη απογοήτευσή της για όσα, όπως υποστηρίζει, έχει βιώσει η οικογένεια στην προσπάθειά της να δικαιωθεί.

«Εκεί συνειδητοποιούμε πόσο τραγικά είναι τα πράγματα με την ελληνική Δικαιοσύνη, πόσο τραγική είναι η Δικαιοσύνη η ίδια με νόμους που αντί να είναι υπέρ του θύματος είναι υπέρ του θύτη. Πιο εύκολα μπορείς να αθωωθείς αν είσαι ένοχος παρά να πληρώσεις για τις πράξεις σου», σημειώνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως περιγράφει, η οικογένεια βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν διαρκή αγώνα για κάτι που θεωρεί αυτονόητο: να λογοδοτήσουν όσοι θεωρεί υπεύθυνους για τον θάνατο της κόρης της.

«Ένα συνεχόμενο κυνηγητό για το αυτονόητο. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει αυτεπάγγελτα, να πληρώσουν οι ένοχοι. Και οι δύο. Τελικά, όμως, τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή τη χώρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια δεν κρύβει ότι η διαδικασία έχει τεράστιο κόστος, τόσο οικονομικό όσο και ψυχολογικό, για ανθρώπους που ήδη προσπαθούν να επιβιώσουν από μια αδιανόητη απώλεια.

«Γιατί πρέπει εμείς να ξαναζούμε λεπτό προς λεπτό πώς της αφαίρεσε τη ζωή;»

Ένα από τα ερωτήματα που θέτει με ιδιαίτερη ένταση αφορά τις δυνατότητες που, όπως επισημαίνει, έχει ο καταδικασμένος να διεκδικήσει μείωση της ποινής του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στο τέλος της ημέρας ποιος παίρνει τα ισόβια; Γιατί ο δολοφόνος πρέπει να έχει δεύτερη και τρίτη ευκαιρία για να μειωθεί η ποινή του και για να γίνει αυτό εμείς πρέπει να ξαναζούμε λεπτό προς λεπτό το πώς της αφαίρεσε τη ζωή; Ειδικά όταν μιλάμε για ένα τέτοιου είδους έγκλημα, ένα ειδεχθές έγκλημα;» αναρωτιέται.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τον ρόλο της συνοδηγού στο αυτοκίνητο, εκφράζοντας την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν κλήθηκε ούτε ως μάρτυρας.

«Γιατί η συνοδηγός έμεινε στο απυρόβλητο και δεν κλήθηκε ούτε ως μάρτυρας; Γιατί έπρεπε εμείς να κάνουμε τη δουλειά της Δικαιοσύνης και να την κυνηγήσουμε για να πληρώσει για τη δική της συμμετοχή στο έγκλημα;» γράφει.

«Στην αρχή όλοι ήταν εκεί. Μετά εξαφανίστηκαν»

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη στάση που συνάντησε η οικογένεια αμέσως μετά την τραγωδία.

Όπως περιγράφει, τις πρώτες ημέρες πολλοί ήταν εκεί για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους, να συλλυπηθούν την οικογένεια και να συγχαρούν τους γονείς για την απόφασή τους να προχωρήσουν στη δωρεά οργάνων της κόρης τους, μια επιθυμία που, όπως αποκαλύπτει, ήταν της ίδιας της Έμμας.

«Στην αρχή όλοι ήταν εκεί να μας σφίξουν το χέρι, να μας χτυπήσουν την πλάτη και να μας πουν συλλυπητήρια. Να μας πουν ευχαριστούμε και συγχαρητήρια για την απόφασή σας για δωρεά οργάνων, επιθυμία που ήταν του παιδιού μας. Μετά όλοι εξαφανίστηκαν και η Δικαιοσύνη άφαντη!», αναφέρει.

Η μητέρα της 21χρονης στρέφει, μάλιστα, την αγανάκτησή της προς την Πολιτεία, αναρωτώμενη γιατί οι γονείς που χάνουν τα παιδιά τους καλούνται να σηκώσουν και το βάρος μιας εξαντλητικής δικαστικής διαδικασίας.

«Γιατί αυτό το κράτος, το παντελώς αδιάφορο και ψυχρό, να τιμωρεί εμάς τους γονείς που χωρίς να φταίμε χάσαμε τα παιδιά μας;» σημειώνει.

Κλείνοντας, η Κέλλυ Καμπάκη περιγράφει την απογοήτευση που αισθάνεται για τη χώρα της, τους νόμους και τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης. Πάνω απ’ όλα, όμως, μιλά για την ανάγκη να μην απαξιωθεί η μνήμη της κόρης της.

«Νιώθω ότι προσβάλλουν τη μνήμη της, νιώθω ότι απαξιώνουν τη ζωή της. Ένα παιδί που ενώ της αφαίρεσαν τη ζωή, εκείνη πρόσφερε ζωή. Έκανε το καλό μέχρι το τέλος!»

Γιατί για μια μητέρα, ο αγώνας δεν τελειώνει με μια δικαστική απόφαση. Η απουσία του παιδιού της παραμένει καθημερινή, τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν δεν επιστρέφουν και η ανάγκη να ακουστεί η αλήθεια γίνεται ένας διαρκής αγώνας. Για την Έμμα. Για τη ζωή που δεν πρόλαβε να ζήσει. Και για τη μνήμη της που η οικογένειά της αρνείται να αφήσει να ξεχαστεί.