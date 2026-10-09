Θεσσαλονίκη: Σοβάς έως 3 μέτρων έπεσε στο κεφάλι μαθητή μέσα στην τάξη – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Από θαύμα γλίτωσε τα χειρότερα μαθητής του Γυμνασίου Βασιλικών, στη Θεσσαλονίκη, όταν μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας και έπεσε στο κεφάλι του, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα, την Παρασκευή (9/10).

Ο μαθητής διακομίστηκε αιμόφυρτος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου χρειάστηκε να του γίνει ένα ράμμα στο κεφάλι. Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, ωστόσο οι γιατροί αποφάσισαν την προληπτική παραμονή του στο νοσοκομείο για ένα 24ωρο.

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Οι μαρτυρίες που έρχονται στο φως προκαλούν προβληματισμό για την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς το κομμάτι που κατέρρευσε είχε ιδιαίτερα μεγάλες διαστάσεις.

Σοβάς πάχους 4 εκατοστών έπεσε πάνω στον μαθητή

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την πέμπτη διδακτική ώρα, στην αίθουσα των καλλιτεχνικών του σχολείου.

Όπως περιέγραψε στη Voria.gr ο Φάνης Καρκατζούνης, πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Θέρμης και εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο Γυμνάσιο, αποκολλήθηκε τμήμα παλιού σοβά με διάμετρο περίπου 2,5 έως 3 μέτρα και πάχος 3 έως 4 εκατοστά.

Το μεγάλο κομμάτι έπεσε στο πίσω μέρος της αίθουσας, τραυματίζοντας τον μαθητή που καθόταν στο τελευταίο θρανίο.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση, με τους εκπαιδευτικούς να απομακρύνουν τους υπόλοιπους μαθητές από την αίθουσα και να τους οδηγούν στην αυλή.

Για την παροχή πρώτων βοηθειών κλήθηκε η σχολική νοσηλεύτρια, η οποία εκείνη την ώρα βρισκόταν στο Λύκειο της περιοχής, καθώς εξυπηρετεί και τις δύο σχολικές μονάδες.

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«Σώθηκε από θαύμα» – Η αγωνία των γονιών

Συγκλονισμένοι από όσα συνέβησαν εμφανίζονται οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι έσπευσαν στο σχολείο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

«Μέσα στην ατυχία του ήταν τυχερός. Σώθηκε από θαύμα», ανέφερε ο πατέρας του μαθητή, περιγράφοντας την ανακούφισή του για το γεγονός ότι ο γιος του απέφυγε έναν σοβαρότερο τραυματισμό.

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Από την πλευρά της, η μητέρα του εξήγησε ότι το παιδί τρόμαξε ιδιαίτερα και παρουσίασε έντονη αιμορραγία μετά το χτύπημα.

Όπως ανέφερε, η εικόνα του γιου της είναι καλή, παρά τον αρχικό φόβο που προκάλεσε το ατύχημα.

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«Κόπηκαν τα πόδια μου όταν είδα τα αίματα», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη μητέρα, οι καθηγήτριες που βρίσκονταν στο σχολείο περιέγραψαν την πτώση ενός ιδιαίτερα μεγάλου και βαριού τμήματος από την οροφή, κάνοντας λόγο ακόμη και για κομμάτι τσιμέντου.

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Είχε καταρρεύσει ξανά τμήμα της οροφής στο σχολείο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η αποκάλυψη ότι στο ίδιο σχολικό κτίριο είχε σημειωθεί και παλαιότερα ανάλογο περιστατικό.

Σύμφωνα με τον Φάνη Καρκατζούνη, πριν από την πανδημία του κορωνοϊού είχε καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της οροφής σε διάδρομο του Γυμνασίου.

Τότε πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς ωστόσο να γίνουν αντίστοιχες παρεμβάσεις στις σχολικές αίθουσες.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η προηγούμενη κατάρρευση αποτελούσε ένδειξη πως υπήρχε πρόβλημα στο κτίριο, παρότι στην αίθουσα όπου σημειώθηκε το σημερινό ατύχημα δεν είχαν παρατηρηθεί εμφανή σημάδια φθοράς στην οροφή.

Ζητούν ελέγχους και έγγραφη διαβεβαίωση για την ασφάλεια του σχολείου

Μετά τον τραυματισμό του μαθητή, η Ένωση Γονέων του Δήμου Θέρμης ζητά να πραγματοποιηθούν άμεσα έλεγχοι στις σχολικές εγκαταστάσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, είχε ήδη αποσταλεί έγγραφο προς τον Δήμο Θέρμης για προβλήματα στον περιμετρικό χώρο του σχολείου.

Συγκεκριμένα, είχε επισημανθεί καθίζηση που δημιουργεί άνοιγμα ανάμεσα στο πεζοδρόμιο και στο σχολικό κτίριο, επιτρέποντας την εισροή νερών και προκαλώντας φθορές στις υποδομές.

Οι γονείς ζητούν έγγραφη βεβαίωση από τον Δήμο Θέρμης ότι το σχολικό κτίριο είναι ασφαλές, πριν συνεχιστεί η λειτουργία του.

Από την πλευρά του, ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, ανέφερε ότι το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Μετά το ατύχημα, οι μαθητές αποχώρησαν από το σχολείο, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων και των παρεμβάσεων που απαιτούνται για την ασφαλή επιστροφή τους στις αίθουσες.