Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Έκλεισε η Εθνική οδός και στα δύο ρεύματα (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (26.03) στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε στα Μάλγαρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει ξερά χόρτα κι επί τόπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Όπως αναφέρει η Τροχαία, λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή έχει κλείσει η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού.

Δείτε εικόνα από το σημείο: