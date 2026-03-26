Θεσσαλονίκη: Φωτιά στα Μάλγαρα – Έκλεισε η Εθνική οδός και στα δύο ρεύματα (Βίντεο)
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (26.03) στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε στα Μάλγαρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει ξερά χόρτα κι επί τόπου επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.
Όπως αναφέρει η Τροχαία, λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή έχει κλείσει η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού.
Δείτε εικόνα από το σημείο:
