Τρόμος στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Φορτηγό ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 9/6 καθώς φορτηγό ανατράπηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε επί της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του Μέγα Μοναστηρίου Λάρισας. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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Παράλληλα, το πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων έκλεισε το ρεύμα προς Λαμία.