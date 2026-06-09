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Τρόμος στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Φορτηγό ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες (Βίντεο)

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Τρόμος στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης: Φορτηγό ανατράπηκε και τυλίχθηκε στις φλόγες (Βίντεο)
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 9/6 καθώς φορτηγό ανατράπηκε στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Συγκεκριμένα, το περιστατικό εκτυλίχθηκε επί της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του Μέγα Μοναστηρίου Λάρισας. Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

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Παράλληλα, το πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων έκλεισε το ρεύμα προς Λαμία.

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