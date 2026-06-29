Πάτρα: Νεαρός βγήκε με ηλεκτρικό πατίνι στην Εθνική Οδό – Τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί να τον σταματήσουν

Βόλτα με ηλεκτρικό πατίνι έκανε ένας νεαρός στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου το πρωί της Δευτέρας, 29 Ιουνίου προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών.

Παρά το γεγονός ότι η κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε εθνικές οδούς απαγορεύεται, ο οδηγός αγνόησε την απαγόρευση και συνέχισε την πορεία του με το ηλεκτρικό πατίνι του.

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Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για πατίνι που κινούνταν στην εθνική οδό, στο ύψος του Λάππα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές προκειμένου να εντοπίσουν και να σταματήσουν τον νεαρό, πριν προκληθεί κάποιο τροχαίο ατύχημα.