Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με δεκάδες διαρρήξεις και κλοπές οχημάτων – Τέσσερις συλλήψεις

Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη στον ανακριτή Θεσσαλονίκης πήραν τα τέσσερα άτομα που συνελήφθησαν ύστερα από αστυνομική επιχείρηση το πρωί της περασμένης Πέμπτης (20 Νοεμβρίου 2025), σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Όλοι τους κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διαρρήξεις επιχειρήσεων, εταιρειών και οικιών καθώς και κλοπές οχημάτων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ανέρχεται σε 298.400 ευρώ.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής Και Ιδιοκτησίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων, ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών, ασκήθηκε δίωξη για διακεκριμένες κλοπές τετελεσμένες και σε απόπειρα, συμμορία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παρακολούθηση συχνοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης μετέβαιναν βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες σε απομακρυσμένες περιοχές και οικισμούς κυρίως σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς και Πέλλα, όπου εντόπιζαν επιχειρήσεις και οικίες, τις οποίες παραβίαζαν με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρηματοκιβώτια, χρυσαφικά, χρήματα κ.ά. αντικείμενα.

Οι φερόμενοι ως δράστες φρόντιζαν να απουσιάζουν οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες των στόχων τους ενώ είχαν αναπτύξει και συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούσαν επιβατικά οχήματα τύπου τζιπ, ίδιου τύπου και χαρακτηριστικών, που μπορούσαν να κινηθούν σε δύσβατες περιοχές, επιλέγοντας απομακρυσμένα σημεία και καταστήματα, αφαιρούσαν αγροτικά οχήματα από εταιρείες – επιχειρήσεις, τα οποία χρησιμοποιούσαν σε άλλες διαρρήξεις – κλοπές, διαμόρφωναν κατάλληλα δρομολόγια, για την ασφαλή προσέγγιση και διαφυγή τους, χρησιμοποιούσαν εξειδικευμένα εργαλεία διάρρηξης, λάμβαναν μέτρα αποφυγής εντοπισμού, όπως η καταστροφή ή αφαίρεση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και η χρήση διαφορετικών οχημάτων, υπέκλεπταν ασύρματες επικοινωνίες, προκειμένου να λαμβάνουν μέτρα αντιπαρακολούθησης και να προστατεύουν τη δράση τους, χρησιμοποιούσαν οχήματα που οι ιδιοκτήτες δεν είχαν καταχωρήσει σε δημόσιους φορείς με στόχο την αποφυγή σύνδεσης των οχημάτων με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Παράλληλα, είχαν διακριτούς ρόλους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δράση τους χαρακτηρίζεται από έντονο προσωποπαγή χαρακτήρα έχοντας συγγενικούς δεσμούς και φιλικές σχέσεις, ενώ τον εγκληματικό τους σκοπό διευκόλυνε ότι όλοι διέμεναν σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση σε οικισμό σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από την οικονομική έρευνα προέκυψε ότι κανένα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης δεν έχει έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων. Επίσης, αν και διέμεναν σε οικίες, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», παρά το γεγονός ότι καθένας απ’ αυτούς διατηρούσε πάνω από ένα αυτοκίνητο ενώ πραγματοποιούσαν και συχνές επισκέψεις σε χώρους διενέργειας τυχερών παιγνίων.

Μέχρι στιγμής, έχει διακριβωθεί η τέλεση 16 διαρρήξεων-κλοπών σε εταιρείες- επιχειρήσεις, δύο διαρρήξεων οικιών και δύο περιπτώσεων κλοπών αυτοκινήτων, πράξεις που τελέστηκαν από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025, ενώ η αξία των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών και αντικειμένων ανέρχεται στα 298.400 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των κατηγορουμένων καθώς και σε κτίριο που χρησιμοποιούσαν ως χώρο αποθήκευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 1.930 ευρώ, δύο φορητοί πομποδέκτες, διάφορα εργαλεία, πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων, κάμερες κ.ά. Κατασχέθηκαν τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά το παρελθόν οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη για όμοια και άλλα αδικήματα, συνολικά 49 δικογραφίες, ενώ σε όλους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Μέχρι να απολογηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.